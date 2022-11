Splatoon 3 : les votes sont ouverts pour festival spécial Pokémon

Splatoon 3 - Les votes sont ouverts ! (Nintendo Switch) 11/05/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le 18 novembre, Pokémon Écarlate & Pokémon Violet sortiront sur Nintendo Switch et Splatoon 3 va fêter l'évènement avec un festival Splatoon exceptionnel consacré à cette nouvelle génération de jeux Pokémon.Plus précisément, ce Splatfest vous demandera de choisir entre les trois types de partenaire Pokémon : Plante, Feu et Eau ! A vous ensuite de défendre vos couleurs lors d'un week-end de bastons en ligne.Depuis ce vendredi, les votes sont ouverts dans le jeu et vous pouvez choisir votre camp. Voici une vidéo représentant le Spaltfest :Pour ce festival, Nintendo a mis les petits plats dans les grands et propose sur le service My Nintendo des produits issue de la collaboration entre les deux licences : t-shirts, porte-clés... hélas, ces objets collectors ne sont, pour le moment, pas disponibles à la vente en Europe.Le Splatfest spécial Pokémon Écarlate & Pokémon Violet aura lieu du samedi 12 novembre à 1h du matin jusqu'au lundi 14 novembre à 1h du matin. Splatoon 3 est disponible exclusivement sur Nintendo Switch.