Little Witch Nobeta atterrit sur la Switch au printemps 2023

Little Witch Nobeta | Gameplay Overview Trailer | PS4 ™ | Nintendo Switch™ | NA 11/04/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

- Le château est plein de monstres puissants et de boss encore plus puissants. Au fil de votre progression, les adversaires deviennent de plus en plus fort et vous forçant également à vous améliorer. Collectez l’essence des âmes des ennemis vaincus et utilisez les pour renforcer vos compétences et venir à bout des “Crafted Souls”

- Les boss aussi connus sous le nom de “Crafted Souls” se dresseront comme un énorme challenge et ne seront pas facile à éliminer. Vous aurez besoin de travailler votre stratégie si vous souhaitez les battre. Esquiver leurs attaques au bon moment pour reprendre le dessus du combat.

- Pendant votre voyage, vous pourrez vous retrouver bloqués. Utilisez la maîtrise de la magie élémentaire pour résoudre des énigmes et débloquer des zones du château à explorer. Vous pourriez même trouver des trésors cachés.

- Collectez des objets autour du château et découvrez-en plus sur le monde sombre et mystérieux de Nobeta.

Galerie images 05/11/2022













Développé par Pupuya Games et Simon Creative, et édité par Idea Factory International, Little Witch est un action shooter en 3D dont le protagoniste principal est Nobeta, une petite sorcière. Un accès anticipé sortait sur le marché asiatique via la plateforme Steam le 24 juin 2022 suivi d’une sortie complète sur Playstation 4 et Switch le 29 septembre dernier.Mais alors Little Witch Nobeta c’est quoi ?C’est un action shooter en 3D dans lequel vous incarnez Nobeta, une petite sorcière amnésique qui se rend dans un ancien château pour résoudre le mystère qui entoure ses origines. Après sa rencontre avec un chat noir intrigant, elle apprend de nombreux sorts et compétences qui l’aideront à se préparer contre les dangers se trouvant sur sa route. Little Witch Nobeta vous réserve son lot de secrets et les images du trailer laissent entrevoir un mode de combat dynamique et une direction artistique attractive.Les caractéristiques en résumé :Pour les joueurs occidentaux, il faudra attendre courant printemps 2023 pour pouvoir embarquer dans l’aventure. Le jeu sortira en version dématérialisée et physique et une édition limitée fera partie de l’offre de lancement. Les informations et le contenu de cette dernière seront communiqués plus tard via la boutique IFA NA Europe. En attendant la sortie, si vous avez soif d’aventure de sorcière, vous pouvez découvrir Catmaze ou patienter pour The Knight Witch qui arrivera fin novembre sur Switch. A vos baguettes !