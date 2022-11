[PGW] Endless Dungeon, pépite en vue.

Endless Dungeon - Official Gameplay Trailer | Summer Games Fest 2021 11/04/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Durant cette semaine de PGW 2022, on a pu tester Endless Dungeon sur le stand d’Amplitude Studios. Le jeu tournait sur des PC Alienware avec tout de même la possibilité de jouer à la manette ce qui nous a permis de nous faire une petite idée de ce qu’on est en droit d’attendre sur notre console hybride préférée.Endless Dungeon est la suite spirituelle de Dungeon of the Endless sorti en 2014. Il prend place dans le même univers. Le principe est simple, on est à la croisée des chemins entre un rogue-lite et un tower defense. Jouable en solo ou en multi online, on explore une station spatiale abandonnée et infestée de monstres. Le but est de transporter et de défendre un cristal de Dust, qui n’est autre que la monnaie dans l'univers Endless.Les premières sensations sont excellentes, la prise en main est intuitive et le gameplay de type twin stick shooter est précis et nerveux. On passe de salles en salles à la recherche de ressources qui servent à construire nos défenses. De temps en temps, une vague de monstres se déclenche et il faudra alors se battre pour escorter le cristal jusqu'à la zone suivante.Les deux personnages qui étaient jouables sur le stand ont un gameplay très différent. Zed, l'héroïne armée d’une gatling, permet de faire des très gros dégâts dans les vagues de monstres et obtient des bonus en fonction des dommages effectués. Elle est bien plus fragile que Bunker, son homologue robotique armée d’un revolver. Son rôle est de soutenir l’équipe avec des bouclier et d’ériger les défenses qui servent à la survie du groupe.Vous l’aurez compris, la partie sera bien différente en fonction des héros choisis et la mort (qui fait partie du jeu) permet de revoir sa fiche et d’explorer d’autres stratégies. Pour aider à défendre le cristal, il est possible de construire des tourelles moyennant quelques ressources. Des coffres contenant des armes et bonus sont disséminés ça et là et permettent d'améliorer les personnages pour faciliter l’avancée .La sortie de Endless Dungeon sur Switch est prévue pour 2023