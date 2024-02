Semaine 04-2024 : Mario bien seul dans le top 5 français

Ce fut une semaine riche en concurrence sur le marché du jeu vidéo : Super Mario Bros Wonder se positionne cette semaine comme le seul jeu Nintendo Switch dans le top 5 des ventes en France pour la semaine 4 de l'année 2024, la dernière semaine de janvier.Ce classement, diffusé par le SELL, révèle une surprise qui n'en est en fait pas vraiment une, avec l'entrée fracassante de Tekken 8 qui s'empare des deux premières places, laissant une place de choix à l'aventure phare de Mario. Notons qu'il s'agit de deux éditions PS5 qui s'imposent aux deux premières places pour Tekken, le jeu fait donc un joli carton pour sa sortie.Si on regarde le top 3 dédié aux jeux Nintendo Switch, Super Mario Bros Wonder s'empare donc de la première place, suivi par Mario Kart 8 Deluxe, un incontournable des soirées jeux entre amis ou en famille qui a dans les derniers résultats financiers de Nintendo franchi le seuil des 60 millions d'exemplaires vendus.Le podium est complété par Prince of Persia, qui maintient son attrait auprès des amateurs d'aventure et d'action et dont on a pu parler sur PN depuis sa sortie via notre test et via les précédents classements du SELL Source : Le SELL