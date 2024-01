Semaine 03-2024 : Prince of Persia fait son entrée dans le top 5 français

[Semaine 03]



Prince of Persia: The Lost Crown fait son entrée dans le Top !



Le SELL, le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs, nous propose chaque semaine son top 5 des ventes au format physique en France. Cette semaine, trois titres sur les cinq que compte le classement sont sur Switch : Super Mario Bros Wonder (3e), Prince of Persia (4e) et l'indétronable Mario Kart 8 Deluxe en 5e position.Le SELL propose une infographie, chaque semaine, pour suivre ce top 5 :Prince of Persia: The Lost Crown est disponible sur plusieurs consoles : le jeu est donc aussi présent en 2e position cette semaine, sur PS5. C'est The last of us Part II Remastered qui occupe la toute première place du classement cette semaine.Source : SELL.