Nintendo s'octroie 3 places sur 5 du top des ventes français

L'année 2024 ressemble beaucoup à l'année 2023 pour le moment, avec la présence incontournable de Nintendo dans le top 5 français compilé chaque semaine par Games Games Data pour le compte du SELL, le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs.Cette semaine, avec 3 positions sur 5, la Switch confirme sa bonne santé. Il faut dire que l'on devrait franchir le cap des 8 millions de consoles vendues en France dans le courant du mois de janvier, après une année 2023 exceptionnelle. Si la première place du classement est occupée par Spider-Man 2 de Sony Interactive sur Playstation 5, si Electronic Arts s'octroie une 3e place avec la version PS5 de EA Sports FC24, Nintendo occupe les 3 places restantes du classement.Voici le top 5 français pour la 2e semaine de l'année 2024 :1- Spider-Man 22- Super Mario Bros. Wonder3- EA Sports FC244- Mario Kart 8 Deluxe5- Nintendo Switch SportsVoilà quelque temps qu'on n'avait plus vu Nintendo Switch Sports dans le top 5 français, signe que la console est bien installée dans les foyers à la recherche d'expériences ludiques multijoueurs. Quant à Mario Kart 8 Deluxe, on ne commente plus son insolente performance sur le marché français, les semaines sans MK8D sont bien rares.Source : SELL