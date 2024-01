Mario attaque 2024 en forme sur le marché français !

[Semaine 01] C'est parti pour 2024, première semaine du Top 5 !



— SELL (@SELL_JeuxVideo) January 15, 2024

Pour sa toute première semaine de l'année 2024, la Switch reste en super forme dans le commerce français, avec trois jeux positionnés pour la machine de Nintendo :- Super Mario Bros Wonder : le mega top jeu de plateforme en 1e place- Mario Kart 8 Deluxe : l'indétronable jeu de course en 2e place- EA Sports FC 24 : le successeur de FIFA en 5r placeLa Playstation 5 positionne deux de ses jeux, FC24 en 3e position et Spider-Man 2 en 4e position.Le changement est presque imperceptible par rapport à la semaine dernière, à la nuance près que Tears of the Kingdom a cédé sa place à FC24 Switch.La Switch ne pouvait donc guère mieux commencer l'année 2024 : les performances commerciales de Mario Wonder sont aussi épatantes que le sont chacun des niveaux du jeu (on vous renvoie vers notre test pour comprendre pourquoi le jeu est si indispensable dans votre collection !), et on ne s'étonne même plus de retrouver Mario Kart 8 Deluxe en 2e place alors que le jeu est disponible depuis l'Antiquité.Chaque semaine, le SELL rend public le top des ventes en valeur. Il est "extrait des données du panel extrapolé GSD (Game Sales Data)".Faites-vous partie des heureux acquéreurs des nouvelles aventures de Mario sur Switch ou de ses pas si nouveaux dérapages dans MK8D ? Ou être-vous plutôt de ceux qui se sont dits "finalement, FC24 sur Switch, pourquoi pas ?" ? N'hésitez pas à nous confier en commentaire si vous vous êtes reconnu dans ces trois profils !Source : SELL.fr