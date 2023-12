Nintendo révèle les 30 meilleures ventes eShop au Japon de 2023

Chaque année, Nintendo propose, au Japon, de découvrir la liste des 30 jeux les plus téléchargés sur le Nintendo eShop. Et le classement 2023 ne manque pas de surprise puisque le tout premier jeu du classement n'est pas un jeu Nintendo mais Suika Game, le jeu-événement testé dans nos colonnes récemment ici par Atar . Son petit prix et son côté addictif ont convaincu des millions de joueurs d'acheter ce jeu uniquement disponible sur eShop.Le reste du classement nous semble plus conventionnel, avec Tears of the Kingdom en seconde position, suivi de Pikmin 4 et de Super Mario Bros Wonder.On vous laisse découvrir le classement ci-dessous, le premier nombre correspond à la place du classement 2023, le second indique "00" si c'est une nouveauté 2023 ou la position dans le classement 2022. On voit ainsi que Mario Kart 8 Deluxe a gagné 2 places par rapport à l'année dernière, on n'a pas plus vert comme jeu evergreen chez Nintendo !Voici le classement :01/00 – Suika Game (Aladdin X) [09.12.2021]02/00 – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo) [12.5.2023] / NEW03/00 – Pikmin 4 (Nintendo) [21.7.2023] / NEW04/00 – Super Mario Bros. Wonder (Nintendo) [20.10.2023] / NEW05/00 – DRAGON QUEST MONSTERS: The Dark Prince (Square-Enix) [01.12.2023] / NEW06/08 – Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) [28.4.2017]07/01 – Splatoon 3 (Nintendo) [09.9.2022]08/09 – Overcooked! 2 (Team17) [07.8.2018]09/00 – Super Mario RPG (Nintendo) [17.11.2023] / NEW10/00 – Fire Emblem Engage (Nintendo) [20.1.2023] / NEW11/05 – Monster Hunter Rise (Capcom) [26.3.2021]12/15 – The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) [03.3.2017]13/03 – Pokémon Violet (The Pokémon Company) [18.11.2022]14/00 – Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 2 (Capcom) [14.4.2023] / NEW15/18 – Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo) [05.6.2020]16/14 – Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) [20.3.2020]17/00 – Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (Capcom) [21.2.2019]18/16 – Minecraft (Microsoft Japan) [21.6.2018]19/00 – Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 1 (Capcom) [14.4.2023] / NEW20/00 – Kirby’s Return to Dream Land Deluxe (Nintendo) [24.2.2023] / NEW21/13 – Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) [07.12.2018]22/17 – Human: Fall Flat (Teyon Japan) [28.12.2017]23/00 – Persona 4 Golden (Atlus) [19.1.2023] / NEW24/12 – Among Us (Innersloth) [16.12.2020]25/00 – Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! (Konami) [16.11.2023] / NEW26/00 – Pikmin 2 (Nintendo) [22.6.2023] / NEW27/04 – Pokémon Scarlet (The Pokémon Company) [18.11.2022]28/07 – Nintendo Switch Sports (Nintendo) [29.4.2022]29/00 – Pikmin 1 (Nintendo) [22.6.2023] / NEW30/24 – Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban (Konami) [19.11.2020]Source : Perfectly Nintendo