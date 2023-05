Ventes en Europe en avril 2023 : La Switch en forme même sans jeu dans le top 10

Star Wars Jedi: Survivor (Electronic Arts) FIFA 23 (Electronic Arts) Dead Island 2 (Plaion) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) The Last of Us: Part 2 (Sony) Hogwarts Legacy (Warner

Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision Blizzard) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) NBA 2K23 (2K Games) Resident Evil 4: Remake (Capcom)

Malgré l'absence de Nintendo dans le top 10 des ventes de jeux vidéo en Europe — une situation qui étonne en France vue la popularité des jeux Nintendo dans le top 5 français du SELL par exemple, la firme japonaise continue d'afficher une solide performance sur le marché européem. Le dernier rapport de GSD publié par GamesIndustry révèle en effet que Nintendo, tout comme Xbox et Sony, a enregistré de fortes ventes de hardware sur le continent.Ainsi, Nintendo a vu ses chiffres de ventes augmenter de 38%, notamment grâce à la sortie du pack de l'édition collector de la console aux couleurs de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Chez les concurrents de Nintendo, tout va bien aussi, notamment pour Sony qui semble avoir résolu ses problèmes d'approvisionnement sur la PS5 avec des ventes en hausse de 144%, même la Xbox Series S|X va bien avec 19% de ventes en plus par rapport à l'an dernier.On peut s'interroger sur l'absence de Nintendo dans le top 10 : la concurrence globale est rude, et les Européens semblent donc plutôt plébisciter en masse d'autres jeux disponibles sur une plusieurs machines, les exclusivités de Nintendo ont donc un peu plus de mal à s'imposer. Nul doute que le mois prochain nous montrera une situation toute autre avec l'arrivée de TOTK.Voici le top 10 des ventes de jeux vidéo en Europe :Quelques précisions traduites de l'anglais sur la construction du classement par GSD :Les données numériques du GSD comprennent les jeux des entreprises participantes vendus via Steam, Xbox Live, PlayStation Network, Nintendo Eshop. Les principales entreprises participantes sont Activision Blizzard, Bandai Namco, Capcom, Codemasters, Electronic Arts, Embracer Group (y compris Gearbox, Koch Media, Sabre Interactive), Focus Entertainment, Konami, Marvellous Games, Microids, Microsoft (y compris Bethesda), Milestone, Nacon, Paradox Interactive, Quantic Dream, Sega, Sony, Square Enix, Take-Two, Ubisoft et Warner Bros. Nintendo et 505 Games sont les grands absents, aux côtés de studios plus modestes.Les données numériques comprennent les jeux vendus en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, à Chypre, en Croatie, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Islande, en Italie, au Luxembourg, à Malte, en Norvège, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en République tchèque, en Roumanie, au Royaume-Uni, en Russie, en Slovaquie, en Slovénie, en Suède, en Suisse, en Turquie et en Ukraine.Les données physiques incluent tous les jeux, mais seulement ceux vendus en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Italie, en Norvège, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni.Les ventes de matériel pour consoles couvrent la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l'Italie, le Portugal, la Russie, l'Espagne, la Suède et la Suisse. Les ventes d'accessoires couvrent les mêmes marchés, mais pas la Suisse.Source : GSD via GamesIndustry