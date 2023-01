Charts japonais : La Nintendo Switch et Pokémon continuent de dominer

1. [Nintendo Switch] Pokémon Écarlate / Pokémon Violet (The Pokemon Company, 18/11/22) – 64 799 (4 695 052)

2. [PS4] One Piece Odyssey (Bandai Namco, 01/12/23) – 35 123 (Nouveau)

3. [PS5] One Piece Odyssey (Bandai Namco, 12/01/23) – 26 879 (Nouveau)

4. [Nintendo Switch] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 22 094 (3 817 608)

5. [Nintendo Switch] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 28/04/17) – 18 172 (5 101 319)

6. [Nintendo Switch] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 29/04/22) – 14 849 (969 291)

7. [Nintendo Switch] Minecraft (Microsoft, 21/06/18) – 11 025 (3 008 474)

8. [Nintendo Switch] Dragon Quest Treasures (Square Enix, 12/09/22) – 7 864 (254 564)

9. [Nintendo Switch] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 7 587 (5 100 328)

10. [Nintendo Switch] Mario Party Superstars (Nintendo, 29/10/21) – 7 382 (1 151 855)

1. Nintendo Switch OLED– 44 147 (3 758 948)

2. PlayStation 5 – 39 468 (2 174 709)

3. Nintendo Switch – 17 957 (19 125 239)

4. Switch Lite – 12 586 (5 165 268)

5. PlayStation 5 Digital Edition – 4 645 (331 949)

6. PlayStation 4 – 1 099 (7 847 271)

7. Xbox Series S – 785 (228 308)

8. Xbox Series X – 267 (172 878)

9. New 2DS LL (y compris 2DS) – 93 (1 190 223)

Les derniers graphiques japonais proviennent de Famitsu et cette fois, nous assistons à un retour au type de chiffres auxquels nous nous attendrions après que les chiffres de la semaine dernière aient été pris en compte sur une plus longue période de temps.Les ventes de logiciels sont toujours axées sur Pokémon Écarlate et Violet malgré une bonne première semaine du titre PS4/5 One Piece Odyssey.Cela signifie que la dernière entrée Pokémon a assuré sa première place pendant neuf semaines, accumulant un énorme total de 4 695 052 ventes.Même avec Playstation à venir jouer cette fois-ci, les charts sont une fois de plus un festival Nintendo avec des visages familiers tels que Splatoon 3 et Mario Kart 8 Deluxe qui continuent de se vendre fortement.Voici votre aperçu complet du tableau des logiciels de cette semaine :En ce qui concerne les ventes de matériel, c’est une image similaire de la domination de Nintendo. La Switch OLED prend une fois de plus la première place avec 44 147 ventes, tandis que le modèle standard et Lite continuent de faire des chiffres impressionnants en troisième et quatrième place, respectivement. Il y a même quelques ventes de la Nouvelle 2DS LL qui continuent de tourner au bas du classement.Que pensez-vous des charts japonais de cette semaine ? Faites-le nous savoir en rejoignant notre discord