Aux Etats-Unis aussi, la Switch est la console de l'année 2022

December 2022 US NPD THREAD - U.S. consumer spending on video game content, hardware and accessories totaled $7.6B in December 2022, an increase of 2% when compared to a year ago. Hardware spending grew 16%, offsetting declines in both content (-1%) and accessories (-2%). pic.twitter.com/vWOsX5EZy8 — Mat Piscatella (@MatPiscatella) January 17, 2023

Régulièrement, on revient sur la performance de Nintendo sur le marché américain. Décembre 2022 permet à Nintendo de finir l'année en beauté, et d'imposer la Switch sur le territoire comme console la plus populaire de l'année en termes de nombre de consoles vendues (en raison du prix de vente de la PS5, c'est toutefois la PS5 qui finit première, en valeur). Déjà, on avait pu découvrir la très belle performance de Nintendo en France grâce aux chiffres publiés par Le Figaro.Le mois de décembre a été un mois extraordinaire pour le secteur du jeu vidéo, avec un chiffre d'affaires de 7.6 milliards de dollars, répartis comme suit : 5.5 milliards de dollars pour les jeux, 1.5 milliards de dollars pour les consoles et 503 millions de dollars pour les accessoires.Au niveau des jeux vendus, Pokémon Ecarlate et Violet continue sa belle performance en s'imposant à la 2e place en décembre. Le jeu s'est classé en 3e position en novembre, mois de sa sortie. Les ventes ont été si fortes qu'en deux mois, le dernier Pokémon s'est imposé comme le jeu le plus lucratif de la console.Les Américains sont toujours aussi friands de jeux de guerre, puisque Call of Duty: Modern Warfare 2 d'Activision Blizzard a conservé sa première place. Inutile de rappeler que le jeu n'est pas disponible sur la console de Nintendo !On doit ensuite attendre la 9e place pour retrouver un jeu Nintendo : il s'agit de Mario Kart 8 Deluxe, 13e en novembre, qui s'offre donc une belle place dans le top 10 américain pour finir l'année. Le jeu s'est bien vendu en 2022, il s'impose à la 3e place des ventes de jeux Switch de 2022, une performance incroyable !Vous pouvez retrouver les chiffres communiqués par Mat Piscatella sur son compte twitter via le fil ci-dessous :