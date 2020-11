1. Switch – 151 092 (13 366 757) 2. PlayStation 5 – 32 335 (136 236) 3. Switch Lite – 28 051 (2 852 642) 4. PlayStation 5 Digital Edition – 10 556 (24 740) 5. Xbox Series X – 3 026 (19 273) 6. PlayStation 4 – 2 691 (7 676 800) 7. Xbox Series S – 658 (4 945) 8. New 2DS LL (2DS comprise) – 565 (1 747 025) 9. PlayStation 4 Pro – 76 (1 575 176) 10. New 3DS LL – 23 (5 888 802) 11. Xbox One X – 12 (93 674) 12. Xbox One S – 17 (20 997)

Depuis de nombreuses années, le marché japonais est dominé dans sa majorité par Nintendo et ses 16 millions de Switch vendues depuis la sortie. Et force est de constater que cette semaine 47 (inaugurant à l’occasion la seconde semaine de commercialisation des nouveaux systèmes de Sony et Microsoft) le confirme car sur 10 jeux classés, 9 sont des jeux Switch pour 1 titre... PS5 ? Non, PS4 pardi !A ce titre, on aurait éminemment pu penser qu’Hyrule Warriors : l’ère du Fléau s’imposerait comme la meilleure vente de la semaine malgré son court délai de commercialisation mais il n’en est rien. En effet, c’est “Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!”, une toute nouvelle production signée Konami qui s’impose avec le double de ventes qu’Hyrule Warriors aura généré pour un jour supplémentaire de commercialisation.A lire aussi : Animal Crossing New Horizons reçoit le titre de jeu de l'année sur console Nintendo lors des Golden Joystick Awards 2020 Au sujet des ventes de consoles, la Switch s’impose toujours (y compris la semaine précédente) comme l’indomptée et indomptable de ce classement, comme en témoigne ses ventes toujours plus importantes qui la semaines passée ont franchies le cap de 16 millions d’exemplaires écoulés uniquement au japon.On constate de très faible ventes du côté de la PS5 qui réalise (avec la Digital Edition) seulement 42 891 ventes quand la semaine précédente elle en réalisait 160 976, soit toujours moins que la Switch et la Switch Lite réunies qui génèrent cette semaine 179 143 exemplaires vendus.Un terrible chute pour Sony après seulement une semaine de commercialisation, mais n'oublions pas qu'il est difficile pour les fabricants d'approvisionner le marché à la hauteur de l'attente suscitée par ces nouvelles générations. En effet, la baisse est aussi remarquable pour les consoles Xbox Series, à leur échelle évidemment.Afin de retrouver le classement de la semaine précédente, il vous suffit de cliquer ici même. Tandis que si vous désirez découvrir les statistiques de cette même semaine en France, c'est ici que vous devriez vous diriger.