Impressions de Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch)

Et si on jouait à Chat ?

Astre Félin... Mon précieuuuuuuux !

Super Mario 3D World + Bowser's Fury arrive le 12 février 2021 sur Nintendo Switch ! 26/01/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Explorez ensemble un monde amusant avec Super Mario 3D World + Bowser's Fury ! (Nintendo Switch) 26/01/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Qu'est-ce qui change ?

A plusieurs, en local mais aussi en ligne : ça promet !

Super Mario 3D World, c'est un peu Miyamoto qui continue son délire de passion pour les chats dans la lignée d'un Nintendogs + Cats, mais cette fois à la sauce Mario. Prenez Super Mario, faites-lui porter un costume de Chat, avec griffes et agilité maximale, et envoyez-le sauver la Princesse Peach. Ah non, pardon, dans Super Mario 3D World, on ne sauve pas Peach, qui une fois n'est pas coutume n'est pas une victime de Bowser mais devient un personnage jouable, avec Luigi et Toad. Dans SM3DW, c'est de la Princesse Libella et de ses sujets dont il est question, tous retenus prisonniers et enfermés dans des flacons en verre.On garde un formidable souvenir de Super Mario 3D World, dont la fin (rassurez-vous on ne vous spoilera pas ici, même si vous pourrez facilement accéder à notre test en quelques clics sur PN !) est une fin d'anthologie dans un jeu Mario, avec un Bowser comme on ne l'avait encore jamais vu dans un jeu Mario.Et sachez que dans Bowser's Fury, la nouvelle aventure qui de notre point de vue confirme d'emblée que Nintendo est bien toujours un grand maître du jeu de plate-forme 3D, les choses commencent directement à ce niveau de folie, dans la démesure totale. Car c'est vrai que Bowser est furax. Absolument furax. Et ce bonheur n'arrivant jamais seul, il est beaucoup, BEAUCOUP plus grand qu'habituellement, à tel point qu'il est impossible de lutter contre lui... À moins que...... à moins que l'on ne puisse activer la Giga Cloche que l'on avait pu découvrir dans la toute première bande-annonce du jeu, et qu'on vous remet ici pour le plaisir des yeux :Dans la seconde partie de la vidéo ci-dessus, Nintendo nous emmène à travers une zone que l'on sera amenée à arpenter dans le jeu dès notre arrivée dans le pays des chats. Plus récemment, Nintendo nous a permis de découvrir le jeu plus en détail avec une présentation de 7 minutes qu'on vous remet ici également :Dans Bowser's Fury, on évolue dans un monde ouvert composé de plusieurs îles que l'on visite, à la recherche des Astres Félins, qui seuls vont nous permettre d'aider Bowser à retrouver ses esprits. Il faut dire que la situation est grave, sinon désespérée, puisque même Bowser Jr ne voit d'autre alternative que de demander l'aide de Super Mario.Tous deux feront équipe dans ce nouveau mode : vous pourrez définir le niveau d'aide que Jr vous prodigue (pas du tout, un peu, beaucoup), ce qui impactera l'action du personnage qui vous suivra dans le jeu. Si un ami souhaite se joindre à vous, en local uniquement dans ce mode, vous pourrez lui confier le contrôle de Bowser Junior, sinon vous pourrez orienter le personnage avec la fonction gyroscopique de la manette (nous testons le jeu avec la manette classique Pro).Le gameplay est rythmé par le déclenchement de la furie de Bowser : Nintendo excelle dans l'art de nous offrir des vues imprenables avec un super niveau de profondeur depuis de nombreuses années, et cela reste le cas dans cet add-on à 3D World. Ainsi, on prend un malin plaisir à toujours grimper le plus haut possible, pour avoir une meilleure vue sur le reste du pays des chats, localisant pour joindre l'utile à l'agréable de nouveaux astres félins ou des médaillons à récupérer. En témoigne cette capture d'écran officielle :Nintendo sait qu'il tient là un savoir-faire qu'on peut lui envier, et un mode Appareil photo assez amusant a donc fait son apparition : en appuyant sur la flèche bas de la croix multidirectionnelle de la Manette Classique Pro, ou sur le bouton flèche bas du Joy-Con, on active le mode appareil photo, très complet avec la possibilité de déplacer l'angle de vue de la caméra, le centre de l'image, et d'ajouter des filtres. Au cours du jeu principal, des vignettes sont cachées dans les niveaux, et ces vignettes vous permettront de décorer le niveau de façon originale (les complétionnistes seront donc ravis !). On sait, tout cela est gadget, mais c'est bien fichu !Super Mario peut se déplacer librement dans le pays des chats, avec certaines limitations imposées par les concepteurs qui nécessiteront de progresser dans l'aventure pour révéler certaines surprises. On en dit trop et pas assez à la fois avec une phrase comme celle-là, on sait, mais on assume ! Quand on arrive au Pays des chats, on a la possibilité de visiter plusieurs iles que l'on aborde en franchissant une sorte de portail aux oreilles de chat (tout est "chatisé" au Pays des Chats : chacune à son style, chacune à sa musique, plutôt réussie, et permettra de mettre à profit un gameplay particulier. Ici, c'est de sauter au gré de plateformes bleues et rouges. Là, de faire des bonds de géant. Ailleurs, de grimper le long de grillages qui nous rappellent Super Mario World !Il est évidemment encore un peu tôt pour parler de durée de vie, mais ça s'annonce plutôt bien. Il est possible de sauvegarder plusieurs parties sur le même profil de joueur, ça changera d'un certain Zelda qui nécessitait de recommencer la partie à zéro ou avec un autre compte pour pouvoir recommencer une autre partie. Ici, on dispose de 3 emplacements, dans Bowser's Fury comme dans 3D World, ça devrait répondre à la plupart des usages !Les auditeurs du PNCAST connaissent l'excellente mémoire de votre dévoué : alors il faut qu'on fasse confiance aux propos de Nintendo quand il s'agit de voir quelles sont les différences entre la version Wii U et la version Switch de Super Mario 3D World !La plus grande puissance de la console, et le recul pris par les développeurs plus de 7 ans après la sortie du jeu original, permettent à Nintendo de nous offrir un jeu plus rapide, fait qui avait déjà été confirmé par des analyses de sites spécialisés dès la diffusion des premières vidéos. C'est sans doute la plus grande différence avec le jeu original : la vitesse de déplacement des personnages a été améliorée.En outre, Nintendo a aussi mis les bouchées doubles pour nous proposer une expérience de jeu multijoueur digne des années 2020 : on va pouvoir, tenez-vous bien, jouer à plusieurs en ligne à un jeu Mario ! Oui, en ligne ! Et on a essayé ça dans le cadre de cette preview.Quand on a la chance de pouvoir faire une preview d'un jeu en avant-première, on est un peu seul face à son destin. Mais Nintendo ayant décidé de doter le jeu d'un mode multijoueur en ligne, nous avons eu la possibilité d'essayer cette fonctionnalité avec d'autre représentants des médias français : nous avons donc testé le jeu multi en compagnie de Nintendo Différence et de War Legend (bonjour à eux !), et on a plutôt joué la carte de l'esprit d'équipe avec entraide et bonne humeur, histoire d'avancer dans les niveaux.Dans le contexte sanitaire que l'on connaît (si seulement on pouvait se dire "mais de quoi il parle" à la lecture de cet article dans quelques années !), c'est une fonctionnalité vraiment bienvenue qu'on se doit de saluer : on va enfin pouvoir jouer en ligne à un jeu de plateforme Mario. Précisons car on est passé du coq à l'âne que le multijoueur en ligne n'est possible que dans Super Mario 3D World. Bowser's Fury, quant à lui, est une aventure plutôt solo, avec le mode coop évoqué par la prise de contrôle de Bowser Junior, un peu plus haut dans l'article.C'était pas gagné, parce que si on se souvient du portage (encore !) de Pikmin 3 Deluxe, Nintendo n'avait pas jugé utile (ou possible, peut-être !) d'offrir un mode deux joueurs en ligne. Un petit pas pour l'Homme, donc, mais un grand pas pour Nintendo avec un jeu multi en ligne qui fonctionne aussi bien qu'en local, quelques lags en moins dans la mesure où on se connecte aux consoles des uns et des autres, sans serveur centralisé faisant l'intermédiaire (à la manière d'un Mario Kart).Pour échanger avec les autres joueurs, on peut activer le mode Chat de l'application Nintendo Switch Online installée sur son téléphone portable : là encore, ça a le mérite d'exister et de fonctionner, et ça permettra aussi de mieux se coordonner, car si un joueur progresse trop vite, il peut perdre les autres joueurs qui disparaissent de l'écran, ce qui n'est pas sans risque !