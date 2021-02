Impressions de Bravely Default II (Switch)

De l’eau, un marin, des couleurs, du bonheur

Le potentiel au maximum

Dès les premières images, le style graphique est immédiatement reconnaissable. Si les personnages sans nez, aux gros yeux, avec des tout petits pieds, et aux allures enfantines ne vous rebutent pas, vous pourrez apprécier la qualité de l’ambiance scintillante et très colorée de l’aventure.Il est vrai qu’après les premières observations, on peut noter un petit déséquilibre de réalisation graphique. Les décors de la carte du monde et des combats manquent de finesse et font pixels granuleux, ce qui contraste avec les textures des personnages. Leurs tenues brillent de mille feux. D’un autre côté, les villes dans lesquelles vous évoluez ressemblent à des tableaux du style impressionniste du XIXème à la sauce japonaise.L'univers reste très beau malgré le côté 3DS des décors, et vous plonge, c’est le cas de le dire, dans la peau d’un marin naufragé, le dénommé Seth.Sans trop révéler le contenu de l’histoire, vous allez très vite vous retrouver en compagnie de vos premiers coéquipiers et d’un compagnon. Petite nouveauté, un compagnon est un PNJ qui accompagne votre équipe pour une partie de l’histoire sur lequel vous n’aurez aucun contrôle. Il agit en fonction des besoins de votre groupe durant les combats en effectuant des actions d’attaques ou de soutien.Grâce à lui, les combats sont plus simples et vous ne tarderez pas à récupérer vos premières astérisques. Pour ceux qui ne connaissent pas la licence, il s’agit de petites pierres qui vous permettent d’obtenir une nouvelle classe pour chacune en votre possession. Ce qui va vous permettre de multiplier les combinaisons stratégiques pour les combats qui s'annoncent innombrables et beaucoup plus difficiles par la suite.Une fois les premières classes disponibles, il est temps d’aller jeter un coup d'œil analytique aux possibilités qui s’ouvrent à travers ce bon vieux menu des RPG. Très rapidement, vous pouvez voir plein de chiffres qui portent tous des noms de statistiques. Il aisé de comprendre que sous ses airs colorés, se cache un JRPG subtil qui ne sera pas aisé à maîtriser.Toujours avec son système de “Brave” et de “Default” qui permet de cumuler les actions, le système de combat est très complet, et encore plus dans celui-ci. On y retrouve vraiment tous les éléments d'un bon vieux JRPG.Les combats se déroulent au tour par tour avec un ordre d'action en fonction des statistiques de vos personnages et des ennemis. Ces derniers n'hésiteront pas à user eux aussi du système de Brave et Default. Il y a la possibilité de changer d'équipement à loisir sans perdre son tour afin d’attaquer en exploitant les faiblesses de vos adversaires. Vous avez vraiment toute la latitude nécessaire pour mener vos combats.Le système de classe permet d'en combiner deux avec une classe principale, et une autre secondaire. Vous pouvez combiner une classe de guerrier offensif avec des sorts de soins par exemple. Vous permettant d’être un bourrin avec des compétences de soins ou l’inverse si vous préférez privilégier les statistiques d’un caster. Le choix n’appartient réellement qu’à vous et c’est bien cela qui est séduisant.Cette combinaison a pour finalité d'équilibrer votre puissance de frappe. Il est évident que former une équipe composée uniquement de grosses brutes sans magie ni compétences de soutien, est un scénario catastrophe.Pour les néophytes, si tout cela semble assez complexe, il y a une difficulté ajustable, avec la possibilité de la modifier en cours d'aventure selon votre goût. Pour couronner le tout, vous ne risquez certainement pas de vous perdre.Vous disposez d'un carnet de voyage qui récapitule vos aventures, d'une carte très détaillée sur laquelle il y a un marqueur de quête. Il vous suffit juste de le suivre pour atteindre votre objectif. Et si vraiment malgré tout, c'est encore trop compliqué, le jeu vous inonde de tutoriels.