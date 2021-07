News Metroid Dread (Switch)

Q : Des rumeurs entourent Metroid Dread depuis de nombreuses années. Pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour réaliser ce jeu ? A-t-il été en développement pendant tout ce temps ?





Ce n'était pas le cas, non. Le concept du jeu existe depuis 15 ans, mais la technologie de l'époque limitait le développement de l'idée. Nous avons essayé à un moment donné, mais le projet a été annulé à mi-chemin. Lorsque nous avons tenté une nouvelle fois notre chance plus tard, le jeu s'est avéré complètement différent de ce que nous avions imaginé et il a été annulé une fois de plus. Après tout cela, nous avons développé Metroid : Samus Returns avec MercurySteam. En travaillant avec eux sur ce projet, nous avons reconnu l'immense talent de cette équipe et nous avons pensé que si nous travaillions à nouveau avec eux sur Metroid Dread, nous pourrions tendre vers la vision originale du jeu. Au final, il a fallu 15 ans pour que les bonnes circonstances de développement autour de Metroid Dread apparaissent.

Metroid Dread est la suite du dernier Metroid en 2D, Metroid Fusion, et comme je l'ai mentionné précédemment, le fait de travailler avec MercurySteam sur Metroid : Samus Returns a créé le bon environnement pour enfin commencer à développer le jeu.

Il y a 15 ans, c'était l'époque de la Nintendo DS. Le plus gros problème que nous avons rencontré à l'époque était qu'il était impossible de créer Metroid Dread comme nous l'avions imaginé avec les spécifications de cette console. Puis avec l’évolution du matériel de jeu, le problème est devenu un manque de ressources pour développer le titre. Je ne cesse de me répéter, mais c'est finalement la rencontre avec MercurySteam qui a rendu le développement possible. Il se trouve aussi que la Switch est la console la plus populaire en ce moment, c'est pourquoi nous avons décidé de développer pour cette plateforme.

Nous avons été très influencés par le SA-X de Metroid Fusion. Nous nous sommes beaucoup référés à cette partie du jeu et avons voulu développer son gameplay.

C'est la même Samus que tout le monde connaît. On ne peut pas se tromper avec une chasseuse de primes stoïque et professionnelle.

Dans Samus Returns, nous avons implémenté des petites cinématiques comme la séquence d'empoigne (un contre spécial de mêlée contre les boss avec une attaque de suivi accompagnée d'une cinématique) dans différentes parties du jeu. Nous avons appris que l'utilisation de cutscenes en 3D s’intercalant dans le gameplay dans un jeu en 2D peut améliorer la capacité à exprimer des choses dans le jeu. Nous avons utilisé les mêmes techniques dans Metroid Dread pour créer de la tension et construire des scènes. Le scénario de Metroid Dread est très important et les cinématiques jouent un rôle essentiel pour l'exprimer.

Metroid Dread - Histoire du développement (Nintendo Switch) 18/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nous n'avons jamais pensé à Metroid Dread comme à un jeu d'horreur. Il peut y ressembler à cause de la peur qui entoure Samus, mais je pense qu'il s'agit plutôt de montrer Samus en train d'avancer et de surmonter ses peurs. En prenant l'atmosphère tendue et le gameplay du SA-X de Metroid Fusion, je pense que nous pouvons produire quelque chose de plus varié et de plus excitant. Metroid Dread a été conçu dans cet esprit.

Je pense que c'est exact. Nous essayons toujours de faire le meilleur jeu Metroid et heureusement pour nous, E.M.M.I. rend Metroid un peu différent de ce qu'il était jusqu'à présent. Nous espérons que cela incitera les jeunes joueurs qui ne sont pas familiers avec Metroid à essayer le jeu.

La motivation vient de l'objectif de fournir la meilleure expérience de jeu aux joueurs et ce sentiment ne s'est pas estompé du tout. Nous voulions créer E.M.M.I. depuis si longtemps que la partie la plus excitante du développement a été de voir le gameplay dépasser nos attentes. Je suis ravi de la façon dont les choses se sont déroulées ; je veux que le jour de la sortie arrive rapidement pour que tout le monde puisse enfin mettre la main sur le jeu et y jouer par lui-même.

C'est le dernier chapitre de la série jusqu'à présent, le dernier chapitre sur le destin commun et la relation d'opposition que Samus partage avec les Metroid. Ce n'est pas la fin de la série Metroid. Ce n'est pas ce que nous voulons, et je suis sûr que les fans ne le veulent pas non plus, et nous espérons que vous aurez hâte de découvrir ce qui vous attend dans les prochains épisodes.

C'est une question difficile (rires). Je pense que c'est parce que vous avez l'occasion d'incarner la grande guerrière Samus. Les joueurs s'imprègnent de ses pensées, apprennent à connaître sa nature et finissent par soutenir Samus.

Je ne le pense pas. L'atmosphère du jeu et les actions de Samus n'ont aucune influence l'une sur l'autre, et je pense que c'est un énorme avantage de voir Samus se déplacer avec autant de style dans tous les environnements.

Nous ne nous sommes pas inspirés de quoi que ce soit d'extérieur et nous voulions plutôt dépeindre quelque chose du type SA-X - un ennemi puissant à la poursuite de Samus. Le design est né du désir d'exprimer un sentiment d'inquiétude, de souligner l'horreur impitoyable et inorganique d'E.M.M.I. et le fait qu'il n'a aucune émotion - il ne bouge que pour capturer Samus.

Comme pour Samus Returns, même si Nintendo et MercurySteam sont des sociétés différentes, nous avons travaillé ensemble comme une seule équipe pour développer ce jeu. Nous avons discuté régulièrement avec MercurySteam pour évaluer ce qui était bon ou mauvais. Je pense que mon rôle de producteur était davantage axé sur le côté créatif.

Le concept lui-même n'a pas changé au cours des 15 dernières années. L'idée d'un ennemi redoutable pourchassant Samus, la plus forte des guerrières, n'a jamais changé.

On peut dire que ces éléments restent fondamentalement les mêmes que dans les précédents jeux Metroid.

Le jeu peut être joué de différentes manières pour s'adapter à différents styles de jeu. Le jeu n'a pas été optimisé spécifiquement pour le mode portable. En fait, nous souhaitons que le jeu soit joué sur un grand téléviseur. Mais si les gens veulent jouer en déplacement, c'est aussi très bien. Le jeu a été conçu pour pouvoir être joué facilement dans les deux modes.

Je pense qu'une bonne conception de jeu implique de ne développer que les éléments nécessaires à chaque jeu. Bien qu'il y ait certainement des choses que nous aurions pu implémenter, je pense que chaque jeu est complet à sa manière. Metroid Dread est composé de choses dont Metroid Dread avait le plus besoin.

Nous sommes incroyablement fiers de Metroid Dread et nous espérons que beaucoup de gens voudront l’acquérir et l'apprécieront. Comme je l'ai dit précédemment, vous comprendrez ce qui se passe, rien qu'en regardant l'ouverture de Metroid Dread, donc vous pourrez l'apprécier même si vous n'avez jamais joué à la série auparavant. En fait, il est peut-être préférable de commencer par ce jeu en raison de ce qu'E.M.M.I. apporte au niveau du gameplay, alors nous espérons que vous l'apprécierez !

Notons que pour les amateurs d'amiibo, la figurine Dark Samus aura le droit à une ressortie, toujours prévue pour le 8 octobre.

