News Rumeurs

C'est par le biais de l'organisme de classification de Taïwan que l'info semble avoir fuité. Il y est en effet indiqué qu'un portage du premier No More Heroes serait prévu pour une nouvelle sortie sur Switch.Reste à savoir cependant s'il s'agit de la version originale sortie initialement sur Wii en 2007 ou celle remasterisée en HD, baptisée Heroes' Paradise, sortie en 2010. Aussi à en juger par l'image utilisée par l'organisme de classification, on peut supposer une sortie uniquement en format dématérialisé sur l'eShop.