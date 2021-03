News Nintendo Switch (Switch)

Bloomberg reports that a new Nintendo Switch model will have a 7-inch Samsung OLED 720p display with plans to unveil later this year. Displays in mass production starting June with initial monthly target of just under 1 million units https://t.co/LyXrkkEaCQ — Wario64 (@Wario64) March 4, 2021

Un écran OLED 720p de 7 pouces

Un écran OLED consomme moins d'énergie, offre de plus forts contrastes et aussi une meilleure réponse quand on le compare à l'écran actuel de la Nintendo Switch

Un million de machines fabriquées par mois

Alors que Nintendo a signalé lors de son dernier brief qu'il n'avait pas l'intention d'annoncer une nouvelle Switch, Bloomberg rapporte plusieurs sources concordantes qui tendent à laisser penser qu'il y aura bien un nouveau modèle de Switch en 2021, avec un écran OLED en 720p plus grand que l'écran actuel.La Switch vient tout juste de fêter son 4e anniversaire : sortie le 3 mars 2017 (il y a donc une éternité !), il faut reconnaître que la montée en puissance de la next-gen bientôt new-gen pourrait donner un petit coup de vieux à la machine. Chez Nintendo, on semble en être conscient, et c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre numérique sur PN comme chez bon nombre de confrères : un nouveau modèle est en préparation. On l'a gentiment appelée Switch Pro , cette nouvelle version de Switch, parce qu'il s'agit plus d'une évolution que d'une révolution.Et l'article de Bloomberg va dans ce sens, sans entrer dans le détail de l'architecture de la console, au sujet de laquelle on lit pourtant aussi beaucoup de choses ces temps-ci. Dans son article, le journal parle surtout de l'écran qu'on utilisera en mode nomade. L'article indique également que le boitier de la console pourrait aussi être un peu plus fin.Le nouvel écran sera fourni par Samsung, et se composera d'une dalle OLED 720p avec une taille de 7 pouces. C'est plus que la Switch classique (6,2 pouces), et donc bien sûr la Switch Lite (5,5 pouces), mais la résolution restera donc la même. En termes de qualité d'écran, l'OLED offrira néanmoins une bien meilleure image, la PS Vita par exemple était à l'époque dotée d'un écran OLED assez impressionnant pour l'époque pour une console portable.D'après les sources de Bloomberg, la production de masse de cet écran commencera en juin 2021, pour livrer les assembleurs en vue d'une production de la console à partir du mois de juillet.Le choix de cette technologie (car on peut regretter que Nintendo ait préféré un écran 720p à un écran 1080p) se justifie :Une chose est sûre : en mode docké, la console sera capable d'offrir des graphismes en 4K "Ultra haute définition", ce qui devrait permettre à la console de tenir le coup face aux machines concurrentes, qui finiront bien par révéler leur plein potentiel dans les mois à venir.Pas d'info dans cet article sur la puissance de la console, mais on avait abordé le sujet dans cette news consacrée à l'architecture de la Switch Pro , parce qu'évidemment ce nouveau modèle de Switch sera sans commune mesure avec la Switch classique, autant dire qu'il ne s'agit pas seulement d'ajouter une pincée de 4K à la console existante !Toujours selon Bloomberg, Nintendo aurait organisé ses fournisseurs pour obtenir un million de consoles par mois à partir du mois de juillet, ce qui tend à faire penser que le nouveau modèle de Switch sera disponible pour les Fêtes de fin d'année.Quand Nintendo choisira-t-il d'officialiser cette nouvelle version de sa console star ? Attendra-t-il l'E3, préférera-t-il une annonce dans le courant de l'été pour une sortie à l'approche de l'automne, en vue des Fêtes de fin d'années ? Avec de telles rumeurs, l'année 2021 s'annonce excitante pour la Switch, avec un nouveau modèle qui devrait permettre aux studios de donner libre court à leur génie artistique avec des jeux en 4K, enfin, sur la console-star de Big N.Si vous êtes friands de cette actualité, ne manquez pas le canal rumeurs-leaks de notre Discord , une petite communauté bien sympathique y échange ses dernières infos très régulièrement ! On rappellera à toute fin utile que Bloomberg n'est pas une source officielle : déjà en début d'année 2020, certaines rumeurs faisaient état d'une sortie potentielle de Switch Pro à l'été 2020... Nous y revoilà, donc, après un an de pandémie mondiale qui a offert à Nintendo le temps de la réflexion.Source : Bloomberg