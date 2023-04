Une nouvelle publicité américaine pour The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | You Can Do What?! 24/04/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Avec sa nouvelle publicité "You can do what", Nintendo nous tease un peu plus l'arrivée de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Voici d'ailleurs sans plus attendre cette toute nouvelle pub américaine pour le jeu le plus attendu de la décennie :Evidemment, si vous êtes plutôt du genre à ne rien regarder sur le jeu, vous ne voudrez pas cliquer sur le lecteur YouTube ci-dessus. En effet, cette publicité met en avant certaines particularités de ce nouvel épisode.Nul doute que les plus impatients comme votre serviteur vont regarder cette publicité et même la passer au ralenti pour en savourer chaque seconde ! Le 12 mai approche... mais il nous semble encore si loin !