Microsoft / Activision : la FTC veut plus d'infos sur le deal avec Nintendo

Depuis le début de l'année, Microsoft multiplie les partenariats pour étoffer son dossier auprès des autorités de la concurrence un peu partout dans le monde dans le cadre du cadre de son projet de rachat d'Activision Blizzard. Parmi les gagnants, Nintendo qui a signé un deal pour voir arriver pour 10 ans les jeux Call of Duty sur ses consoles.C'est cet accord qui attire l'attention de la Federal Trade Commission, l'autorité en charge du dossier aux Etats-Unis. Une autorité très sollicité par Sony qui ne voit pas ce rachat d'un bon œil, malgré tous les arguments de Microsoft.La FTC a demandé au vice-président de Nintendo of America en charge des partenariats avec les éditeurs et les développeurs, Steve Singer, de venir devant la commission pour détailler un peu plus cet accord. Si la demande arrive à son terme, M. Singer pourra être interrogé durant sept heures pour vanter les arguments de ce deal inattendu.La FTC a prévu de rendre son avis sur la vente d'Activision Blizzard à Microsoft au printemps. Il ne reste donc plus que quelques semaines pour voir le dossier aboutir.