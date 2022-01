Une nouvelle petite vidéo pour Légendes Pokémon : Arceus

Pokémon Legends: Arceus - A World of Adventure Awaits in Hisui - Nintendo Switch 01/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

18 jours ! Voici ce qui nous sépare du prochain jeu Pokémon, à savoir Légendes Pokémon : Arceus. Préparez-vous, car les jours prochains seront riches en actualités en ce qui concerne le titre !Aujourd'hui, nous commençons légèrement et nous allons vous parler d'une courte vidéo diffusée sur YouTube par Nintendo of America.Longue d'1 minute, la vidéo nous présente le monde d'Hisui et ce qui nous y attend : les Pokémon à combattre mais aussi les matériaux à crafter pour obtenir des objets permettant de remplir des objectifs et de vous aider donc à remplir votre quête qui est de remplir le tout premier Pokédex !Sortez brièvement le pop-corn, voici la vidéo :A Puissance Nintendo, nous trépignons d'impatience à l'idée de jouer à ce jeu qui se présente comme une révolution pour la saga Pokémon. Et vous ? Qu'attendez-vous de ce titre ?