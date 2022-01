L'AQDQ 2022 commence aujourd'hui !

En ces temps perturbés de pandémie, il y a des évènements qui ne changent. Ou du moins, qui essayent de continuer à vivre autant que possible.L'AGDQ, monument caritatif en matière de jeux vidéo, est de retour pour cette édition 2022 avec un programme 100% en ligne et donc adapté à la situation sanitaire actuelle, une année de plus.L'Awesome Games Done Quick a commencé ce dimanche soir. Pour une durée d'une semaine, des streamers vont se reléguer sur Twitch pour une bonne action : L'association de lute contre le cancer (Prevent Cancer Foundation).Au programme : des speedruns sur des jeux rétro comme Donkey Kong Country 2 mais aussi sur des jeux plus récents avec du It Takes Two ou Halo 5. L'intégralité du programme est disponible sur le site officiel de l'évènement.Depuis 2021, l'intégralité du marathon caritatif se déroule en ligne. L'an dernier, plus de 2,7 millions de dollars avaient été récoltés. En recul de 400 000 dollars par rapport à l'édition record de 2020. Nous espérons que l'année 2022 permettra d'être à la hauteur des enjeux !