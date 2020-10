News Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau (Switch)

Hyrule Warriors: L'Ère du Fléau - Souvenirs oubliés (Nintendo Switch) 10/06/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Annoncé par surprise le 8 septembre dernier pour une sortie le 20 novembre 2020, Hyrule Warriors: l'ère du Fléau s'annonce bien. Et cet après-midi, Nintendo a diffusé une nouvelle séquence cinématique qui nous a donné quelques détails sur le jeu, et quels détails, puisque l'on a découvert la présence de Faras et Pru'Ha dans le jeu !Voici la vidéo en question, elle ne dure que 42 secondes alors ouvrez grands vos yeux :Hyrule Warriors: l'ère du Fléau entend nous expliquer ce qu'il s'est passé 100 ans avant les événements de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Une remise dans le contexte qui devrait aussi nous aider à comprendre où Nintendo voudra ensuite nous emmener dans la Suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ce Hyrule Warriors: l'ère du Fléau s'annonce donc comme un jeu absolument incontournable pour les fans de la franchise, ne serait-ce que pour comprendre ce qu'il s'est vraiment passé, 100 ans avant que Link ne se réveille.Et dans la courte séquence mise en ligne par Nintendo aujourd'hui, quelle surprise : nous y découvrons Faras et Pru'Ha, à l'occasion d'une cinématique qui ne manque pas d'humour.A lire aussi : le contenu de l'édition collector japonaise On rappelle enfin que le jeu sort le 20 novembre 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch. Si vous avez une sauvegarde de BOTW sur votre console, vous aurez une arme en bonus, l'épée de bois. Et si vous pré-commandez le jeu sur l'eShop, c'est une autre arme spéciale qui vous sera offerte.