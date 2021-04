News Super Mario Bros (NES)

Un incroyable record a été battu aujourd'hui aux Etats-Unis: une offre à 660 000 dollars a été faite pour enchérir sur une copie sous scellé original de Super Mario Bros. La dernière fois qu'on a parlé du sujet, c'était déjà pour évoquer un record avec la vente d'une copie de Super Mario Bros. 3 à 156 000 dollars.Si cette édition de Super Mario Bros a atteint une telle somme aux enchères, c'est non seulement parce que le jeu était dans un état de conservation unique, mais aussi parce qu'il semble s'agir d'une quatrième série, au volume limité, du jeu, qui se démarque des trois premières productions par l'absence du code "Game-Pak NES-GP", mais aussi l'absence du symbole TM que l'on retrouve normalement sur la droite de Nintendo Entertainment System.C'est le genre de détail qui permet de savoir à quelle production correspond un jeu, et permet donc d'en définir la rareté. On ne peut s'empêcher de penser que tout cela n'a aucun sens, et que dépenser plus d'un demi-million d'euros pour un jeu vidéo, aussi rare soit-il, est complètement fou.Source : Kotaku