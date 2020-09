Lego Ideas est une plateforme permettant au grand public de proposer une création réalisée à partir de briques de construction Lego en vue de sa commercialisation. Les règles sont simples, pour avoir une chance d'être produite, la création doit recueillir un minimum de soutiens de la part des internautes (10 000 votes), être validée par LEGO, et dans le cas d'une création en lien avec une franchise, être autorisée par les ayants-droits. Une fois commercialisée en magasins, le créateur peut bénéficier d'un 1% des sommes vendus au titre de droits d'auteur.



Nous avions été invité l'année dernière à découvrir la nouvelle collection LEGO pour la fin de l'année 2019 et nous avions été particulièrement séduits par les deux propositions gagnantes de Lego Ideas du moment, une cabane dans les arbres et le célèbre salon de la série Friends.

Micro_Model_Maker, le créateur du design, espère avoir capturé le plus fidèlement possible l'esprit de cette boutique, malgré les contraintes de tailles des blocs, en proposant un intérieur et un extérieur équipé, en déplaçant certaines choses, le tout avec une figurine villageois portant le célèbre t-shirt n°1. Pour aller plus loin, il aimerait effectivement intégrer Méli et Mélo au sein de son kit, mais cela nécessiterait de passer par la création de nouveaux moules.