Un vibrant hommage à Mother 3 par un groupe de fans

Depuis sa sortie en 2006 sur Game Boy Advance en 2006 uniquement au Pays du Soleil Levant, Mother 3 fut, est, et sera toujours l'objet de nombreuses demandes de fans, souhaitant une localisation d'un titre proposant un scénario parmi les plus matures et émotionnellement percutants que Nintendo ait jamais proposés, avec comme seule consolation Lucas, le protagoniste principal du jeu, en tant que combattant dans Smash.15 ans après, et même après les ressorties des 2 premiers Mother (ou EarthBound) sur 3DS, Wii U et le service Nintendo Switch Online dans le monde entier, Nintendo of America et Europe continuent hélas à faire la sourde oreille, et ce malgré le souhait d'un de ses producteurs , à cause de plusieurs facteurs probables : sortie bien trop tardive sur une plate-forme en fin de vie, succès commercial plus que mitigé d'EarthBound aux États-Unis, thèmes abordés trop adultes pour le joueur Nintendo moyen…Les fans de la série Mother multiplient néanmoins les hommages au jeu à grand renfort de fan arts et vidéos, dont celle-ci, démontrant à quoi ressemblerait le jeu s'il était sorti sur console Nintendo moderne.À préciser donc qu'il ne s'agit pas d'un projet de remake, mais d'un court-métrage :