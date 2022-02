Next Level Games est bien aux manettes de Mario Strikers: Battle League Football

Mario Strikers: Battle League Football - Sortie le 10 juin ! (Nintendo Switch) 14/02/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Peu de gens continuant à y croire et pourtant... Mario va bien rechausser les crampons pour un troisième jeu de football avec Mario Strikers: Battle League Football, attendu en juin sur Nintendo Switch.L'une des nombreuses surprises du Nintendo Direct de la semaine dernière arrivera donc dans quelques mois avec un jeu reprenant ce qui a fait le succès des jeux précédents sur GameCube et Wii, en 2005 et 2007.Aujourd'hui, nous avons confirmation grâce à NintendoWorldReport que le jeu est bien développé à Vancouver par Next Level Games. Déjà en charge des deux premiers volets, le studio s'était récemment occupé du développement de Luigi's Mansion 3 sur Nintendo Switch.Une bonne nouvelle pour tous ceux qui pensaient que le jeu serait confié à un autre studio, histoire de punir Next Level Games suite à de nombreuses rumeurs disant que Nintendo n'avait pas du tout aimer les deux jeux précédents.Pour rappel, le studio, autrefois indépendant, a été entièrement racheté par Nintendo début 2021.Mario Strikers: Battle League Football sortira le 10 juin, exclusivement sur Nintendo Switch.