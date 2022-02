Mario débarque dans ton Happy Meal... A Noël

Toujours très bien informé aussi bien sur la disponibilité sur les boutiques en ligne des jeux Nintendo (surtout les collectors), des bons plans, mais aussi de nos si chères figurines que sont les amiibo, notre ami de chez Nintend'Alerts révèle aujourd'hui dans ses colonnes la disponibilité prochaine de jouets promotionnels estampillés Super Mario Bros dans les restaurants Mc Donald's.En effet, la sortie des jouets dans les Happy Meal se fera à l'occasion de la sortie à Noël du film Super Mario Bros par Illumination Entertainment, le studio responsable notamment de la saga des Mignons, Moi Moche et Méchant, tous en scène ou encore Comme des Bêtes, Un partenariat a été scellé entre le distributeur du film, les ayant-droits de la licence et la célèbre chaine de fast food aux "arches dorées" fièrement portée sur leur logo, afin de lancer en parallèle une collection de jouets tirée de la licence de Nintendo.Et ce sera pas moins de douze figurines qui seront à retrouver sur les six semaines que durera la campagne du 14 décembre 2022 au 24 janvier 2023. Si aucun visuel n'a été présenté hormis un vague "personnages à construire et à collectionner", l'arrêt de l'utilisation des plastiques chez Mc Donald's dans les jouets Happy Meal laisse à croire qu'il s'agira de figurine en carton à assembler tel qu'ils l'ont déjà fait pour les minions il y a quelques semaines de cela ou pour la licence DC comics.Sachez juste que vous pourrez les obtenir dans chaque menu Happy Meal et que le film sortira en parallèle à Noël 2022, et que ce sera l'occasion d'un combat de titans car il devra se frotter à un mastodonte en face de lui, un certain Avatar 2 qui lui arrivera le 18 décembre prochain. Qui gagnera à votre avis ?