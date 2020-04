News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Heureux comme un poisson dans l'eau

Du lac de montagne à la mer

Quelles sont les formes de poisson d'Animal Crossing: New Horizons ?

Quel poisson pêcher, mois après mois, dans New Horizons ?

Puis-je attraper tous les poissons dès le début ?

Quelle est la valeur des poissons ?

Ne soyez pas vénal : faites des dons au musée !

Et le tournoi de pêche dans tout ça ?



S'il y a un bien une activité totalement indissociable d'Animal Crossing, c'est celle-là : la pêche ! 80 espèces de poissons vous attendent dans le jeu, du plus petit au plus gros, du plus mignon au plus effrayant, nous avions envie de vous proposer un guide complet sur la pêche et les poissons dans Animal Crossing: New Horizons.C'est dans l'eau que se trouvent les poissons que vous allez pouvoir pêcher dans Animal Crossing: New Horizons. Sur les 80 espèces, certaines seront des espèces d'eau douce, d'autres des espèces d'eau salée. Et même dans ces deux grandes familles, New Horizons nous propose des subtilités : certains poissons se plaisent près d'un ponton plutôt qu'en pleine mer, d'autres dans les rivières au sommet des falaises ou dans les étangs. Un peu comme dans la vraie nature, en somme, on n'aurait pas trop compris de pouvoir pêcher des requins en haut des falaises...On n'est pas là pour vous dire comment pêcher. Non (Pollux nous suggère de vous rappeler quand même qu'il faut appuyer sur A pour lancer sa canne, et appuyer à nouveau sur A pour tenter une prise). Notre dessein est plus ambitieux : nous sommes là pour vous apprendre à bien pêcher dans Animal Crossing. Et ça, ça change tout !On a donc consulté les meilleurs spécialistes, vues les vidéos les plus populaires, pêché des dizaines de poissons nous-mêmes, dans l'espoir de vous proposer ce guide. Et si vous le trouvez bon, on vous rappelle qu'on commence à avoir une sacrée série de Guides pour Animal Crossing: New Horizons , sur Puissance Nintendo.Si votre île est générée aléatoirement et que le mode Remod'Iles vous permet par la suite de tout casser pour faire une ile selon vos envies, l'ile de base que vous êtes appelé à développer contient généralement tout ce qu'il faut pour vous permettre de pêcher toutes les variétés de poissons du jeu :- Les cours d'eau : c'est là que vous trouverez tous les poissons de rivière- Les étangs : ce sont les étendues d'eau situées en altitude (auxquelles vous ne pouvez accéder qu'en empruntant une rampe, ou une échelle).- La mer : on ne vous fait pas un dessin, dans la mesure où vous êtes sur une ile, vous aviez globalement saisi l'idée que vous étiez entouré d'eau de mer.Ces 3 variantes cachent aussi des subtilités :- Les estuaires : quand un cours d'eau se jette à la mer, cela donne un estuaire, et des variétés spécifiques s'y trouvent plus souvent- Le ponton : étonnamment, les plus grands poissons sont près des pontons.- La rivière en bordure de falaise : certains poissons semblent aimer les courants assez forts de cette configurationDans ces 6 formes de présence aquatique sur et autour de votre ile, vous allez donc pouvoir pêcher différents types de poissons. Il faut tout d'abord savoir qu'on a 8 types de poissons différents, du plus petit au plus grand, pour ne pas dire grandissime. Pour les attraper, vous pouvez soit vous promener sur votre ile, canne à pêche à portée de main, et regarder les ombres qui apparaissent dans l'eau.Voici la liste des familles de poissons :- Les petits poissons- Les poissons moyens- Les grands poissons- Les requins- Les anguillesSi vous êtes du genre pressé, par exemple durant un Tournoi de pêche, vous n'aurez pas la patience d'attendre : vous pouvez donc vous armer de quelques appâts, que vous achèterez à la boutique Nook, soit que vous fabriquerez vous mêmes à partir de palourdes japonaises qui font les malines dans le sable de la plage quand vous passez tout près. Jetez un appât à l'eau fait en effet apparaître un nouveau poisson immédiatement. Peut-être le hasard fera-t-il bien les choses ?On va tout de suite parler du truc qui nous énerve, comme ça c'est fait : il est probable, parfois, que vous pêchiez une boite de conserve, une chaussure, un pneu usé ou un caillou. Pourtant, vous avez bien vu l'ombre flirter avec votre hameçon, entraîner le flotteur vers le fond... tout ça pour ramener un déchet. On pense que Nintendo aurait pu nous épargner ça pour les déchets, car si c'est amusant les 2 premières fois, au bout de 240 chaussures et 300 boites de conserve, on se lasse (et on se dit que nos concitoyens, sur l'ile, sont des porcs).Voici un tableau synthétique de tous les poissons d'eau douce disponibles dans Animal Crossing: New Horizons. On a représenté le taux d'apparition de chaque espèce, mois après mois, en matinée, après-midi et nuit. "--" veut dire que le poisson apparait très peu. Mais c'est mieux que rien : quand aucune info n'est donnée, c'est que l'espèce n'apparait tout simplement pas à cette période.Pour les lire, veuillez simplement cliquer sur chacune des images, on commence avec les espèces d'eau douce :Continuons avec les espèces que vous pourrez rencontrer dans la mer :Bien sûr que non, ce serait trop simple : il faut en effet attraper 100 poissons pour que l'ensemble des espèces soit ensuite disponible. Mais ce n'est pas tout, car il faut aussi tenir compte des saisons : certains poissons ne sont disponibles que pendant certains mois de l'année. La pêche dans Animal Crossing se mérite donc un peu, et c'est par l'expérience que de plus en plus d'espèces de poissons seront pour vous accessibles.On vous renvoie vers ces articles qui, mois après mois, vous présenteront les poissons à découvrir dans vos rivières, vos étangs et la mer entourant votre île :- Les poissons de mars - Les poissons d'avril (nous ajouterons ici les liens vers les mois suivants, on ne voudrait pas gâcher la surprise trop tôt !)En plus de son habitat et de sa taille, chaque variété de poissons a son propre mode de fonctionnement :- Champ de vision par rapport au flotteur- Difficulté à être pêché41 espèces sont accessibles dès le début du jeu. Il sera rapidement possible de débloquer les autres, après un certain nombre de captures réalisées à la sueur de votre front : par exemple, il faut attendre 20 prises avant de pouvoir trouver des raies ou des carénages grosse tête. Au maximum, vous devrez avoir capturé 100 poissons pour pouvoir avoir accès à l'ensemble de l'inventaire imaginé par les développeurs du jeu.Dans la section suivante, on vous propose aussi de savoir au bout de combien de captures les espèces apparaissent.Voici la liste des cinq espèces de poissons que vous pourrez trouver une fois que vous aurez capturé 100 poissons : macropinna, coelacanthe, truite dorée, dorado, et dai yu.Pêcher, c'est bien, rembourser ses dettes, c'est mieux ! En vendant le fruit de votre pêche à Méli et Mélo, vous pourrez recevoir des clochettes en retour. Et si, dans la semaine, Pollux, vous rend visite, il saura se montrer généreux avec vous en vous donnant bien plus que les commerçants de la boutique Nook.On vous a concocté un petit tableau récapitulatif des poissons, en fonction du type d'eau dans lequel vous pouvez les rencontrer, avec le prix en clochette que Méli et Mélo vous paieront pour racheter le fruit de votre pêche du moment.On voit ici que certains poissons ne valent pas grand-chose, parce qu'ils sont très faciles à pêcher, tandis que d'autres, beaucoup plus rares, valent une petite fortune !Voici les poissons les plus chers d'Animal Crossing New Horizons :- 10 000 clochettes : Arapaïma, Arowana, Esturgeon, Marlin bleu, Napoléon- 15 000 clochettes : Dai yu, Dorado, Truite dorée, Coelacanthe, Grand requin blanc, MacropinnaA l'instar des fossiles que vous rapporterez à Thibou, pensez également à lui apporter une prise de chaque espèce pêchée sur votre île. Il sera ravi de prendre soin de la créature rapportée, pour la retrouver ensuite dans l'aquarium du musée, très grand et très réussi ! D'ailleurs, on se demande bien ce qu'est ce scaphandre qu'on peut observer tout au fond de l'aquarium... Mais voilà qu'on pense tout haut !Il se peut que parfois, vous oubliiez d'apporter un poisson à Thibou. Cela peut arriver, mais si vous regardez dans l'application Bêbêtopédie sur le Nookphone, vous verrez une petite indication qui vous confirmera si le poisson que vous avez déjà découvert a bien été transmis au musée.Sur les deux captures ci-dessous, vous noterez l'info "Au musée" si le joueur a bien offert une prise à Thibou, comme c'est le cas avec cette fiche de la tortue serpentine, contrairement au crapet que nous n'avons pas encore transmis au conservateur :La Bêbêtopédie est aussi une mine d'informations pour savoir quand on peut capturer tel ou tel espèce : quels sont les mois de l'année où je peux les rencontrer, et quelles sont les heures de la journée où j'ai le plus de chance de les trouver. C'est une représentation visuelle qui nécessite de regarder toutes les fiches de l'encyclopédie de votre Nook phone, mais qui a le mérite de vous donner accès à toute l'information ! Sinon, nos jolies feuilles de calcul, plus haut, vous apporteront ces réponses aussi !Plusieurs fois dans l'année, rendez-vous dans Animal Crossing pour un grand tournoi de pêche ! On a déjà écrit un Guide sur le tournoi de pêche , ne le manquez pas à l'approche du prochain pour en profiter au maximum : il y a des objets uniques à ajouter à votre collection.Nous espérons que ce nouveau guide vous permettra de profiter au maximum de cette fonctionnalité incroyable d'Animal Crossing : on se surprend parfois à passer de longs moments à arpenter notre ile dans tous les sens pour pêcher, encore et encore, dans l'espoir de récupérer un poisson rare !On ne manquera pas, rappelons-le, de vous aider au début de chaque mois avec les nouveaux poissons à découvrir, même si vous avez pu découvrir ici la grande majorité des éléments statistiques qui font la rareté, ou non, des espèces disponibles dans le jeu.