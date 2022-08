Tous les détails sur la sortie de Kirby's Dream Buffet : date de sortie, prix et modes de jeux présentés

Kirby's Dream Buffet - Bande-annonce de présentation 08/11/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Bonne nouvelle pour les nombreux fans de la petite boule rose, Kirby, dont un nouveau jeu avait été annoncé le mois dernier pour une sortie dans le courant de l'été. On sait désormais que Kirby's Dream Buffet sortira le 17 août 2022 dans le monde entier, comme le confirme d'ailleurs cette vidéo officielle :Disponible uniquement sur l'eShop de la Nintendo Switch pour 14,99€, ce jeu est édité par Nintendo et développé par HAL Laboratory, le studio papa de Kirby. Comme la toute première séquence vidéo nous avait permis de le comprendre, Kirby's Dream Buffet nous invite dans des niveaux délicieusement sucrés pour un jeu résolument orienté multijoueur.Le but du jeu est de manger le plus de fraises possibles pour devenir le Kirby le plus gros de la partie.Kirby's Dream Buffet se composera de 4 types de jeu au cours d'une partie :- Course- Mini-jeux- Chacun pour soiDans Course, le but du jeu est de faire rouler Kirby jusqu'à l'arrivée en avalant un maximum de fraises. Plus Kirby sera gros, et plus fort il sera, capable d'éjecter ses ennemis hors de la piste et leur faisant ainsi perdre un temps précieux. Le premier arrivé au bout du niveau aura un énorme gâteau aux fraises à savourer rien que pour lui.Sur le tracé, des Snacks de pouvoir seront disponibles :- Tornade : permet d'aspirer les fraises autour de soi- Gelée : traverser les murs- Super saut : permet de sauter des pans entiers de circuitDans Mini-jeux, le principe reste de dévorer un maximum de fraises, et ce avant la fin du temps imparti. Les fraises pourront aussi bien tomber du ciel qu'être cachées dans des boites.Dans Chacun pour soi, vous pourrez piquer toutes les fraises des autres joueurs en les dégageant de l'arène. Violent mais efficace. Des Snacs de pouvoirs uniques à ce mode seront disponibles comme la Foreuse ou le Rocher.Le gagnant sera le Kirby le plus lourd à la fin de la partie. Suivant le nombre de fraises amassées durant la partie, vous pourrez obtenir des récompenses comme le costume de Chantilly (un joli couvre-chef pour Kirby), Hamburger Kirby, Gâteau voiture transmorphée, ou encore changer la couleur de Kirby avec des variations délicieuses comme Menthe chocolat.En outre, vous pourrez collectionner des friandises inspirées de personnages de la série Kirby. Ces éléments vous permettront de décorer votre point de départ en début de course.Du côté des possibilités de jeu en ligne, il sera possible :- de jouer contre un ami sur sa console en partageant ses Joy-Cons en écran splitté.- de jouer dans un groupe en multijoueur local à 4 avec 4 consoles- de jouer en ligne contre trois autres joueurs du monde entier abonnés au Nintendo Switch Online- de personnaliser ses partiesKirby pourra dans ce jeu se déguiser de nombreuses façons et ainsi ressembler à Meta Knight, Roi Dadidou, Elfilin et bien d'autres personnages de l'univers Kirby. De nouveaux niveaux pourront être débloqués en fonction du nombre de fraises amassées au cours de vos parties. 16 niveaux étaient ainsi visuellement listés dans la bande-annonce.A lire aussi : notre test de Kirby et le monde oublié (Switch) Kirby's Dream Buffet sortira donc le 17 août prochain sur Nintendo Switch, uniquement disponible en version numérique sur l'eShop de la console.