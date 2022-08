Petit Dej PN du vendredi 12 aout : Super Punch-Out, hommage à Yoshifumi Ushima (Gundam), révélations sur la BO du premier Metroid Prime, Speedrun record, acquisition de Superlumen, Nintendo Switch Sports et Two Point Campus

Un mode deux joueurs découvert dans Super Punch-Out 28 ans plus tard !





En maintenant Y et R sur la seconde manette puis en appuyant sur A ou Start avec la première à l'écran-titre, vous accédez à l'écran suivant :



Cela vous ouvre ainsi l'opportunité de choisir votre adversaire.





Puis en maintenant Y et B sur la deuxième manette avant de valider depuis l’écran de profil de l’ennemi, le second joueur pourra le contrôler et aura même accès à ses coups spéciaux !







On reste très surpris par cette liberté car même la version Wii ne permettait à Little Mac que de combattre son clone. Vous pouvez faire la manipulation avec le jeu original depuis votre Super NES, avec une rom en émulation et même avec la version disponible sur la Switch. Jolie découverte n'est-ce pas ?



Super Punch-Out!! two-player mode demonstration

Source : Mag Mo5





Révélation : le duo électronique Autechre explique au détour d'une question qu'ils ont été approchés à une époque pour composer la bande originale de Metroid Prime Le duo électronique influent Autechre, composé de Rob Brown et de Sean Booth, tous deux originaires de Rochdale, dans le Grand Manchester, a failli avoir une connexion importante avec une des séries cultes de Nintendo : Metroid Prime, sur Gamecube. Participant à une AMA sur Twitch, Sean Booth a répondu à une question qui intriguait de nombreux internautes et spécialistes sur le sujet : pourquoi leurs deux noms étaient crédités dans la section des remerciements spéciaux du générique nord-américain du premier opus Metroid Prime sur GameCube ?





Eh bien, je peux maintenant, même si je viole techniquement un accord de confidentialité en disant cela, mais en gros, [Retro Studios] nous a demandé de faire la bande-son. Nous les avons rencontrés à Austin. Ils étaient très enthousiastes et nous l'étions aussi...

Un projet qui au final n'a pas abouti car Nintendo a décidé à un moment de faire machine arrière en confiant le projet de la bande-son à Kenji Yamamoto, vétéran de la série, avec le succès que l'on connait désormais.





Sean Booth en revanche a refusé de voir des inspirations de leur musique dans la composition finale car certains internautes avait soulevé des points de ressemblance. Il poursuit ainsi ses explications :







Et puis Nintendo a un peu cafouillé pour une raison quelconque et a voulu que ce soit leur gars qui s'en occupe, alors c'était vraiment ça. Je ne sais pas dans quelle mesure ils se sont impliqués dans le son de l'album, s'ils ont intentionnellement essayé de le faire sonner un peu plus [comme] nous, mais je ne le pense pas vraiment. J'ai lu des gens dire qu'ils pensaient que ça sonnait un peu comme nous, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Mais c'est subjectif.



Si vous voulez suivre l'intégralité de l'AMA, qui ne concerne pas uniquement leur participation avortée à un projet phare de Nintendo, le voici ci-dessous. Bon niveau nécessaire, surtout que des tournures de phrases sont assez brute de décoffrage.





Autechre Sean QUICK AMA 7/30/2022 Twitch

Super Mario 64 : Un record de speedrun pulvérisé pour le jeu culte de la Nintendo 64

Un petit détour du côté du monde du speedrun, cette discipline pour finir un jeu le plus rapidement possible en exploitant toutes les possibilités de l'environnement du jeu et ses éventuelles failles ou glitches techniques.









NEW FULL SM64 16 Star Beginner Speedrun Guide
On s'arrête sur la performance du canadien Suigi dans la catégorie reine des "16 étoiles". Pour comprendre le principe, voici une petite vidéo en anglais mise à la disposition des futurs compétiteurs ou des curieux par le site Speedrun.comDepuis la découverte d'une nouvelle faille en octobre dernier, les records s'enchainent. Mais cette fois, le canadien Suigi vient de marquer un grand coup. Alors que l'américain Slipperynip détenait le record mondial sur Super Mario 64 dans sa version originale japonaise avec un splendide temps de 14min 50s 690ms, il s'était fait détrôné au début de l'année par le canadien Suigi, de deux secondes, en portant le record à 14m 48s 580ms, et désormais lors d'un nouvel essai, Suigi vient de mettre 5 secondes dans la vue du précédent record et de le faire tomber à 14 min 43s 580ms. Il faut bien comprendre que dans le monde du speedrun, les compétiteurs se battent pour grappiller des fractions de secondes en général et que la moindre amélioration d'un record d'une seule seconde est considérée comme un exploit. Avec 5 secondes de mieux, la performance de Suigi est un séisme qui va être analysée de long en large et en travers par ses concurrents pour comprendre comment il a pu faire ce bond et tenter de faire mieux que lui.





Si vous avez envie de découvrir le live de cette performance, la voici ci-dessous :





Notez au passage le jeune âge de Suigi !





Source : jeuxvideo.com





Bande-annonce du "TOP 5 des choses ridicules que vous pouvez faire" dans Two Point Campus

On aime bien ce type de jeu alors on ne pouvait pas passer sous silence cette petite vidéo présentant certaines des choses les plus étranges que Two Point Campus permet de réaliser. Si vous avec acquis ce jeu, n'hésitez pas à nous faire un petit retour parmi les commentaires sur ce que vous avez apprécié et sur ce que vous avez regretté. On rappelle que Two Point Campus permet de gérer une université proposant des cours pas comme les autres !





TOP 5 Ridiculous things you can do in Two Point Campus!

Une acquisition de plus ! SOEDESCO acquiert le développeur espagnol Superlumen, créateur de DESOLATIUM.





Superlumen, fondé en 2015, est un studio de développement établi à Murcie, en Espagne, qui se consacre à la création d’expériences virtuelles et vidéoludiques novatrices. Superlumen a travaillé sur plus de 70 projets, dont certains pour d’éminentes marques espagnoles, comme le Regional Government of Murcia, Estrella de Levante, SUP46 et Aena. De plus, la compagnie a développé sa propre licence, lauréate déjà de plusieurs récompenses : DESOLATIUM, un jeu d'aventure graphique à la première personne basé sur le mythe de Lovecraft, qui a fait de fortes impressions notamment en version VR. Il a été évoqué la question d'un portage Switch un temps mais sans plus de précision.

Desolatium Prologue - Gameplay

Juan Cassinello, PDG de Superlumen, est enthousiasmé par ces nouvelles opportunités :

Après 6 années passées à développer des expériences virtuelles pour d’importantes marques espagnoles, nous avons décidé de nous concentrer davantage sur le développement de notre propre licence. Et pour nous, cette acquisition nous permet de nous y attacher enfin, sans avoir à nous soucier des questions n’ayant pas trait directement au développement. Elle permet davantage de sérénité et de disponibilité intellectuelle pour la créativité. Nous avons hâte de travailler avec nos nouveaux collègues, d’apprendre d’eux, et de créer avec eux les meilleurs jeux vidéo possible pour notre audience.

Nous sommes persuadés que l’acquisition de Superlumen est une excellente décision stratégique au long terme. Le studio possède de très talentueux développeurs, tous très passionnés, d’une marque à l’identité très forte, et d’un très puissant potentiel créatif que nous comptons laisser comme tel à mesure que nous travaillerons ensemble. Nous avons hâte d’amener de nouvelles licences et de nouveaux jeux à notre audience dans les années à venir.

Le jeu Nintendo Switch Sports reçoit le prix des ventes de platine en Allemagne

Une timbale décrochée par le jeu de sports de Nintendo en Allemagne, actant la vente de plus de 200 000 exemplaires de ce titre dans ce pays. Un joli résultat réalisé assez vite. On ne sait pas encore si le titre poursuivra sa dynamique pour franchir la barre des 500 000 exemplaires ou du million vendu, les deux autres paliers de récompense existant en Allemagne. Mais bon gré mal gré, Nintendo Switch Sports a su trouver le chemin du cœur des acheteurs en s'écoulant à un peu plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde. Rappelons que le jeu avait reçu une mise à jour le 27 juillet dernier , permettant de jouer au football en 1v1 ou en 4v4 avec la sangle attachée à votre jambe la plus puissante, de pratiquer des services puissants au Volley-ball, de jouer contre des joueurs qui ne sont pas dans votre liste d’amis et apportant au passage 13 nouvelles catégories de costumes.

Merci à GoNintendo pour cette information !



Nintendo Switch Sports - Première mise à jour gratuite maintenant disponible !



Nintendo Switch Sports - Impressions à chaud ! (Japan Expo 2022)

On attend désormais la mise à jour de cet automne, devant ajouter le golf aux six pratiques sportives déjà présentes dans ce jeu.





Carnet noir : Le chanteur de Mobile Fighter Gundam, Yoshifumi Ushima, nous a quittés





Né en septembre 1966, Ushima a commencé sa carrière musicale en 1994. "Flying in the Sky", le premier thème d'ouverture du Mobile Fighter G Gundam, a été sa première chanson. Le décès de Yoshifumi Ushima, le chanteur japonais le plus célèbre pour ses chansons dans Mobile Fighter G Gundam, est intervenu le 7 août 2022 et l'information a été annoncée sur son compte Twitter officiel par l'un de ses collaborateurs. Le chanteur de 55 ans souffrait d'une cirrhose chronique du foie, et cela a provoqué une rupture de varices œsophagiennes qui a conduit à sa mort.Né en septembre 1966, Ushima a commencé sa carrière musicale en 1994. "Flying in the Sky", le premier thème d'ouverture du Mobile Fighter G Gundam, a été sa première chanson.



Flying in the Sky





Yoshifumi Ushima était également connu comme un compositeur qui a travaillé sur de nombreuses compositions de chansons d'anime. Deux des exemples les plus remarquables sont "



En tant que chanteur des thèmes d'ouverture de G Gundam, les chansons de Yoshifumi Ushima apparaissent souvent dans les jeux qui reprennent ce titre. Bandai Namco inclura les versions vocales raccourcies de "Flying in the Sky" et "Trust You Forever" dans le Premium Sound & Data Pack DLC pour SD Gundam Battle Alliance. Ce pack DLC sera disponible sur PS5, PS4, Switch, Xbox Series X, Xbox One et PC le jour même de la sortie mondiale du jeu, le 25 août 2022. Il a également chanté " Trust You Forever ", la deuxième chanson d'ouverture du même anime.Yoshifumi Ushima était également connu comme un compositeur qui a travaillé sur de nombreuses compositions de chansons d'anime. Deux des exemples les plus remarquables sont " Butterfly Kiss ", le premier thème d'ouverture de Rave Master, et " Eien no Tobira ", la chanson thème de Gundam : The 08th MS Team - Miller's Report, toutes deux chantées par Chihiro Yonekura. Ushima a également composé les chansons des images des personnages de Gundam Wing, Heero Yuy et Trowa Barton.En tant que chanteur des thèmes d'ouverture de G Gundam, les chansons de Yoshifumi Ushima apparaissent souvent dans les jeux qui reprennent ce titre. Bandai Namco inclura les versions vocales raccourcies de "Flying in the Sky" et "Trust You Forever" dans le Premium Sound & Data Pack DLC pour SD Gundam Battle Alliance. Ce pack DLC sera disponible sur PS5, PS4, Switch, Xbox Series X, Xbox One et PC le jour même de la sortie mondiale du jeu, le 25 août 2022.





On l'écoute pour une dernière fois dans l'un de ses grands succès puis dans une œuvre plus personnelle récente. Nos condoléances à sa famille et à ses proches.



2009-07-25 Gundam 30 Years in Nagoya 05 Flying in the Sky - TOP GUN - 鵜島仁文 (HD)



Wild Wind 鵜島仁文(Yoshifumi Ushima)

Enfin, son dernier post sur son site officiel, datant du 16 juillet 2022, la chanson "Generation".

Certains jeux peuvent garder certains secrets pendant des années mais cette fois, le record semble battu. En analysant le code, l'utilisateur qui se fait appeler "Unlisted Cheats" a découvert tout simplement l'existence d'un mode deux joueurs au sein du jeu Nintendo Super Punch-Out, sorti tout de même en....1994. On ne comprend pas d'ailleurs pourquoi Nintendo n'a pas mis en avant cette option bien avant.