La parenthèse Dragon Ball semble refermée, et la Switch domine de nouveau le marché.

On commence par le Top Switch composé de deux récurrents mais surtout qui connaît un petit changement par rapport à la semaine précédente. Mario Kart 8 Deluxe conserve donc sa première place suivi par Ring Fit Adventure qui vole la 2e place à Luigi's Mansion 3.Le Top général voit The Legend of Zelda : Breath of the Wild monter en 4e place, tandis que Mario & Sonic aux jeux olympiques 2020 se glisse en 5e position.Coté Nintendo 3DS, on observe un peu plus de changements. Luigi a fini d'intéresser les joueurs et quitte le classement. Animal Crossing New Leaf conserve sa première place, signe fort de l'intérêt des joueurs à quelques jours de la sortie du tant attendu nouvel épisode. Pokémon Soleil laisse lui sa place à Pokémon Ultra Soleil et enfin Super Mario 3D Land revient faire un petit tour dans le classement.Source : Le SELL