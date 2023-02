The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom x Amiibo

Amiibo x Tears of the Kingdom 10/02/2023





Vous n'avez pas pu passer à côté : La nouvelle bande annonce de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom a été dévoilée lors du Nintendo Direct d'hier. Si vous désirez en savoir plus sur le très attendu titre, retrouvez la news de Xavier juste ici Comme toute grosse sortie made in Nintendo, un amiibo est prévu. Cette fois ci, il représentera le "nouveau" Link. Le titre est également compatible avec plusieurs figurines de la série The Legend of Zelda.Le principal atout des amiibo est de pouvoir débloquer des fonctionnalités supplémentaires. Dans Tears of the Kingdom, vous pourrez ainsi débloquer des armes et des matériaux comme dans Breath of the Wild mais également des apparences pour le Paravoile.The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom et le nouvel amiibo sont attendus pour le 12 mai 2023. Dites-nous en commentaire si vous attendez le futur opus de la saga ou si vous comptez acheter l'amiibo !