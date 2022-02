The Legend of Zelda: Majora’s Mask est désormais disponible via le Nintendo Switch Online

C'est du lourd qui est désormais disponible, The Legend of Zelda : Majora's Mask vient d'être mis à disposition sur Nintendo Switch Online via le service Expansion Pack. Ce titre n'est pas n'importe lequel mais un élément culte de la saga (on regrette même l'absence d'un remaster pour le mettre à jour graphiquement avec les possibilités du matériel d'aujourd'hui).





Cette suite d'Ocarina of Time, beaucoup plus sombre, est un bijou vidéoludique. En revivant perpétuellement les mêmes trois jours et trois nuits, Link est capable d'explorer son monde et d'entrer en relation avec d'autres personnages comme jamais auparavant, avec une intrigue diablement menée.







L'histoire se déroule à Termina, un univers parallèle à Hyrule. Le personnage Skull Kid a dérobé à un étrange vendeur de masques une relique ancienne et puissante : le « Masque de Majora ». Utilisant ses nouveaux pouvoirs, il arrache la lune à son orbite qui va donc s'écraser sur le monde de Termina dans 72 heures. C'est donc une course contre la montre pour Link qui va devoir remonter le temps à l'aide de son ocarina magique pour récupérer le masque et empêcher la réalisation du désastre.







Link rencontre donc le vendeur au début de l'aventure, qui lui offre son premier masque. En alternant une vingtaine de masques au cours du jeu, Link va bénéficier de pouvoir spéciaux comme celui de pouvoir parler à des êtres qui normalement l'ignorait sans son masque ou même se transformer en autre chose, comme un Goron, un Zora (pratique pour nager tel un dauphin) et bien d'autres possibilités que nous ne divulguerons pas ici.







Grâce aux nouvelles mélodies, Link apprend à contrôler des flux temporels et à ouvrir des passages vers des temples, un élément obligatoire du gameplay d'un titre The Legend of Zelda. Si vous n'avez encore jamais joué à ce titre, c'est donc l'occasion rêvée de corriger cette lacune importante.





Les premières vidéos de gameplay de cette édition Nintendo Switch Online commencent à arriver sur le Net. Voici la proposition de Nintendo Everything , durant environ 1h, qui vous donnera une première idée du jeu. Mais on ne peut que vous conseiller, si vous avez acquis le pass payant, de lancer ce titre rapidement.