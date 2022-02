Pokemon Unite et Mario Golf : Super Rush sont récompensés lors des DICE 2022

Les Interactive Achievement Awards sont des récompenses annuelles décernées par l'Academy of Interactive Arts and Sciences (AIAS) depuis 1998 aux jeux vidéo. Ce sont des récompenses très respectées, décernées aux logiciels du divertissement par leurs pairs, mais qui par leur principe de fonctionnement, ont tendance à exclure des jeux d'origines japonaises car seuls les jeux développés par les compagnies membres de l'AIAS peuvent concourir aux nominations.



Deux titres bien connus des possesseurs de Nintendo Switch ou de mobile ont été récompensés :



Pokemon Unite, développé par TiMi Studio Group et The Pokemon Company, a remporté le titre de Jeu mobile de l'année.Mario Golf : Super Rush, développé par Camelot, a remporté le titre de jeu sportif de l'année.De bien belles distinctions. Voici la liste complète des récompensés, catégorie par catégorie :Ratchet & Clank : Rift Apart - Réalisation exceptionnelle en animation et direction artistique.Lone Echo II - Jeu de réalité immersive de l'annéeHalo Infinite - Jeu en ligne de l'annéeLady Dimitrescu de Resident Evil Village - Réalisation exceptionnelle d'un personnageMarvel's Guardians of the Galaxy (également sur Switch) - Meilleure réalisation en matière d'histoirePhil Spencer - Prix pour l'ensemble de ses réalisationsRatchet & Clank : Rift Apart - Jeu familial de l'annéeGUILTY GEAR -STRIVE- - Jeu de combat de l'annéeForza Horizon 5 - Jeu de course de l'annéeFinal Fantasy XIV : Endwalker - Jeu de rôle de l'annéeAge of Empires IV - Jeu de stratégie/simulation de l'annéeIt Takes Two - Réalisation exceptionnelle en matière de conception de jeuUnpacking (également sur Switch) - Réalisation exceptionnelle pour un jeu indépendantDeathloop - Réalisation exceptionnelle de la direction du jeuHalo Infinite - Jeu d'action de l'annéeMarvel's Guardians of the Galaxy - Jeu d'aventure de l'annéeIt Takes Two - Jeu de l'année