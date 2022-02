Baldur’s Gate: Dark Alliance II annoncé sur Switch

Cette suite du même calibre que le premier opus, qui propose une dizaine d'heures de jeu, a donc été confirmé par Black Isle Studios il y a deux jours. Si le premier opus était sorti sur GameCube, c'est la première fois que sa suite arrive sur une console Nintendo. Même si le jeu ne changeait pas grand chose (ce fut sa principale critique à l'époque car il réutilisait tous les ingrédients du premier opus, moteur graphique compris), il n'en demeure pas un met de choix pour les fans du genre qui seront ravis de compléter ainsi leur collection des titres de la série des Royaumes Oubliés. Baldur's Gate: Dark Alliance II était sorti en 2004 sur PS2 et PC.







Cet opus se démarquait néanmoins du précédent sur deux aspects : un éventail plus large de personnages (apportant un peu plus de variété), servi avec un niveau de difficulté plus relevé même si on pourra regretter peu de compétences exclusives à chaque personnage. Le second aspect est la possibilité de modifier l'aspect de certains objets en passant par l'atelier, même s'il faudra se montrer raisonnable car chaque modification est très chère, sans garantie de réelle performance ensuite.







Une petite vidéo de la version PS2, mise en ligne par la chaine YouTube de xTimelessGaming vous permettra de découvrir un peu le gameplay, Les graphismes seront retouchés pour la sortie sur console.



Baldur's Gate: Dark Alliance 2 PS2 Gameplay HD (PCSX2) 24/02/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Source : Twitter