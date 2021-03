News 35 ans de Super Mario Bros

Super Mario 3D All-Stars

A l’occasion des 35 ans de Super Mario Bros., Nintendo a annoncé la sortie d’une compilation des jeux 3D les plus plébiscités par les fans : Super Mario 64 (version originale), Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. Une annonce qui avait leaké plusieurs mois auparavant.Très vite, le jeu rencontre un franc succès malgré la fainéantise de ces portages. En effet, à la date du 31 décembre 2020, c’était 8,32 millions de copies qui avaient trouvées preneurs. Pour vous donner un ordre d’idée, c’est l’équivalent des ventes de Mario Kart 8, le jeu le plus vendu de la Wiiu.Evidemment, ce succès s’explique par plusieurs raisons : la nostalgie des joueurs de l’époque, les curieux qui voudraient enfin découvrir ces jeux dont ils ont toujours entendu parler, et enfin l’excellence de ces titres qui restent, malgré leur âge, des valeurs sûres.Pour vous en convaincre, vous trouverez ici notre test sur cette compilation . Si vous êtes dubitatifs, on vous conseille de prendre vite votre décision car le 31 mars, le jeu sera supprimé de l’eShop et les derniers exemplaires s’écoulent chez vos revendeurs. Notez que si vous l’avez déjà acheté (en version dématérialisée) puis désinstallé, vous pourrez toujours le réinstaller depuis le Nintendo eShop.A l’occasion des 35 ans de son fameux plombier, Nintendo a également proposé une réédition de son classique Super Mario Bros. Mais cette réédition est plus qu’un simple portage classique. En effet, c’est avec un free-to-play battle royal opposant 35 joueurs, dans le style de Tetris 99, que Nintendo a proposé cette réédition.A lire aussi : The Legend of Zelda : 35 ans aujourd’hui Et le concept fonctionne. Dans nos colonnes, Boris est d’ailleurs un grand fan de ce portage, dont la formule le ravi, comme vous pourrez le voir sur le PlayN ! ci-dessous :Mais bon voilà, mêmes les meilleures choses ont une fin et le jeu s’éteindra le 31 mars. On ne sait pas encore si les utilisateurs l’ayant téléchargé au préalable pourront encore y jouer après cette date, même si l’évidence voudrait que les services en ligne de l’application s’éteignent avec elle à cette date.En 2020, on célébrait certes l’anniversaire des 35 ans de Super Mario Bros., mais aussi les 30 ans de la licence Fire Emblem. Pour célébrer cet événement, Nintendo a ravi les plus grands afficionados de T-RPG en portant le tout premier opus de la série.Si l’on se contente là aussi d’un portage fainéant (mais proposé à prix cassé, 6,99 €), c’est surtout pour les fans de la licence une véritable découverte. Contrairement au japon, cela ne fait que 17 ans que la série est arrivée dans le reste du monde avec le septième opus de la série sur GBA.Aujourd’hui, les fans ont l’occasion de découvrir les véritables prémices de la licence. Tout du moins, les fans parlant anglais car ce portage est localisé en anglais uniquement (en plus du japonais évidemment).Cependant, si vous parlez anglais, c’est un excellent jeu qui vous attend. Si vous désirez en savoir plus sur ce jeu NES qui vous demandera tout de même une cinquantaine d’heures de jeu pour en venir à bout, on vous invite à lire notre test empli d’amour pour la licence.