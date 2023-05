Starsand : Survie et exploration au menu dans la version physique maintenant disponible

Starsand 30/05/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Starsand est un jeu de survie fantastique maintenant disponible sur Nintendo Switch (et accessoirement sur PlayStation 4 et PlayStation 5). Développé par GS2 Games, Starsand nous plonge dans un désert mystérieux où tout est une menace pour notre survie.Dans Starsand, nous sommes projetés dans un désert inconnu par une tempête de sable gigantesque. Ce lieu étrange, à la fois familier et totalement alien, est peuplé de créatures terrestres et extraterrestres, toutes plus dangereuses les unes que les autres. Même le climat est contre nous, avec des conditions météorologiques extrêmes qui mettent notre corps à rude épreuve.Pour survivre dans ce monde hostile, il faut faire preuve d'ingéniosité et de courage. Il est possible de construire des abris, de transformer les créatures hostiles en un festin digne d'un guerrier et de collecter une impressionnante quantité de ressources et d'armes pour faire face à tous les obstacles.Starsand propose une carte ouverte de plus de 60 km2, des énigmes complexes, des systèmes de survie profonds et gratifiants, et un monde dynamique qui évolue avec le temps, nous rappelle l'éditeur dans son communiqué. Rappelons que le jeu est sorti en téléchargement depuis le 17 novembre 2022.Pour plus d'informations sur Starsand, vous pouvez consulter la bande-annonce officielle du jeu ci dessous, et bien sûr consulter notre test d'un jeu qui dans le fond ne nous avait pas ému au point de rêver d'une sortie physique, mais tous les goûts sont dans la nature :Source : Communiqué de presse