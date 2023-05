Dordogne : l'aventure narrative nostalgique arrive le 13 juin

Dordogne - A Colorful Palette of Emotion Trailer 30/05/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

"Dordogne est né d’une idée originale de l'artiste français Cédric Babouche. Dans la vidéo, il partage son lien émotionnel avec le jeu, une aventure immersive où vous explorerez les paysages à couper le souffle de la Dordogne."

Le jeu indépendant Dordogne, développé par les studios Un je ne sais quoi et Umanimation, sera disponible le 13 juin 2023 sur tous les supports dont la Nintendo Switch.Dordogne est une aventure narrative colorée et délicate qui vous emmène explorer les paysages radieux de la campagne française. Le jeu est né d’une idée originale de l'artiste français Cédric Babouche. Dans une vidéo intitulée "Une palette colorée d'émotions", Cédric Babouche, l'un des créateurs du jeu, évoque son lien personnel avec le décor du sud de la France :Dordogne est une aventure narrative qui explore les souvenirs d'enfance, l'amour et la famille à travers les paysages radieux de la campagne française. Le jeu sera disponible le 13 juin sur toutes les machines dont la Nintendo Switch. Les précommandes sont déjà ouvertes.Les paysages fascinants de Dordogne ont été réalisés à l'aquarelle, une technique que Cédric Babouche perfectionne depuis son enfance. La bande-son unique du jeu, composée par Supernaive, accompagnera votre voyage nostalgique et réconfortant en Dordogne.Source : Communiqué de presse.