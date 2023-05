Pokémon HOME se met à jour et accueille la neuvième génération de Pokémon

Elle était très attendue et elle est désormais là : la mise à jour des applications Pokémon HOME sur mobiles et Nintendo Switch est disponible.Au programme, pas de surprise : la neuvième génération de Pokémon fait son arrivée avec la comptabilité avec Pokémon Écarlate & Pokémon Violet. Disponibles depuis novembre 2022, les derniers jeux Pokémon restaient incompatibles avec le service en ligne.Les jeux ont également été mis à jour et peuvent désormais accueillir quelques dizaines de Pokémon en plus. Ce n'est pas grand chose mais c'est toujours ça de pris, en attendant les DLC en fin d'année !L'application Pokémon HOME est disponible gratuitement mais pour profiter pleinement de l'application, il faudra disposer d'un abonnement !