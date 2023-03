Test de Starsand, on se sent bien seul et c’est le but !

Sous le soleil des tropiques ? Pas tout à fait !

Galerie images 12/03/2023



Galerie images 12/03/2023







Bûcheron simulator ?

Galerie images 12/03/2023



Galerie images 12/03/2023







Allez savoir pourquoi mais notre avatar (masculin uniquement et non personnalisable) va faire un footing dans le désert. Puis, il se retrouve par on se sait quelle magie, perdu dans un autre désert, apparemment sur une autre planète. Mais vous êtes loin de vous en douter au départ. On est directement largué là sans aucune explication.Le pourquoi du comment n'est sans doute pas le but recherché de cette aventure. Même si le scénario est archi creux, son objectif est de vous proposer une idée de ce que serait la réalité si vous deviez survivre dans ce milieu aride et inhospitalier. Pour commencer, il y a au moins un tutoriel. A travers différentes tâches secondaires, on apprend à fabriquer nos premiers outils en trouvant les premières ressources : des pierres, des branches ou encore de la fibre végétale. La finalité étant de créer à partir de la matière première, un ou des matériaux déjà travaillés qui serviront ensuite à produire des choses beaucoup plus sophistiquées.C’est ainsi qu’à partir de rien, on finit par construire une base avec des vivres et des réserves. Cependant, les ressources sont rares et les dangers omniprésents, notamment le soleil. Quand ça chauffe trop, on se déshydrate et ainsi de suite. L’environnement bien que très vide retranscrit correctement les causalités des dangers du décors, il fait trop chaud à midi et très froid durant la nuit. Il faut se mettre à l’ombre aux heures les plus chaudes et se tenir près du feu la nuit pour éviter l’hypothermie.Il y a même des gouttes de transpiration qui coulent devant l’écran après une course sous le soleil. Il est possible de grimper aux arbres pour récupérer des fruits. L’interface est assez claire et permet de bien voir quels sont les besoins de notre avatar.Comme on le disait, l’environnement est très vide et c’est normal étant donné le décors mais ce qu’on veut dire par là, c’est que la technique, notamment le rendu visuel, en profite pour être très peu travaillée. Les textures sont plates avec un rendu très granuleux sur Switch. Au moins l’animation ne souffre d'aucun ralentissement, normal, il n’y a pas grand chose qui bouge. Flemme ou volonté assumée ? Difficile de répondre, mais ce qui est certain c’est que le titre n’est pas très joli.Le décors bien posé, on s’attaque maintenant à la jouabilité. Comme on vient de l'expliquer, c'est assez réaliste. On vous le dit de suite, le titre n’est pas amusant de façon générale. Enfin cela dépend de vos goûts. C’est de la simulation presque outrancière. De façon générale, l'ergonomie est assez bonne. Le menu des raccourcis est bien géré avec le pad directionnel. Au départ, on se perd un peu dans les touches car il y a beaucoup de choses à assimiler mais la maniabilité est appréciable dans le bon sens.Donc quand vous casser un gros caillou en quatre petits morceaux, vous ramassez dans votre inventaire quatre petits morceaux. Idem pour les rondins de bois et autres ressources. Dans d’autres survival, on donne un coup de hache et on récupère des ressources à chaque coup de pioche. Ici c’est vraiment proche de la réalité.On coupe un palmier, le tronc tombe et ses fruits avec s’il y en a. Il faut maintenant découper le tronc pour avoir des rondins, puis du les rondins pour du petit bois, etc. C’est majoritairement ce que vous allez faire dans l’aventure. Alors oui, après des dizaines d’heures à construire votre base pour assurer votre survie, il faudra explorer et affronter d’autres dangers comme les vers de sables mais avant d’en arriver là, la patience sera votre meilleure amie.