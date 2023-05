Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai, le nouvel Action-RPG de Square Enix arrive le 28 septembre 2023

Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai permet aux joueurs de s'amuser avec deux modes bien différents : le mode Histoire et le Sanctuaire. Le mode Histoire est une campagne classique alors que le Sanctuaire est un donjon évolutif qui change à chaque partie.

Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai | Bande-annonce de la date de sortie 30/05/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Square Enix a annoncé la sortie mondiale d'Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai pour le 28 septembre 2023. Ce jeu d'action-RPG, inspiré de l'anime et du manga Dragon Quest The Adventure of Dai, sera disponible sur toutes les consoles du moment, dont la Nintendo Switch.Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai propose de revivre l'histoire de l'anime Dragon Quest The Adventure of Dai. Le jeu se distingue par ses graphismes colorés et son style artistique qui rappelle celui de l'anime et du manga.Le communique de presse nous indique :En plus de ces modes, le jeu propose un système d'accessoires appelés "souvenirs" qui améliorent les statistiques et les capacités du personnage équipé. Les joueurs peuvent également débloquer des extraits du manga original à chaque nouveau souvenir débloqué.Les précommandes pour la version Nintendo Switch seront bientôt disponibles. Les joueurs qui précommandent ou préachètent le jeu recevront la tenue spéciale "Héros légendaire" de Dai et le souvenir "Le précepteur du héros".L'édition Digital Deluxe offre des bonus supplémentaires, notamment des tenues spéciales pour Popp, Maam et Hyunckel.Pour un aperçu du jeu, voici la bande-annonce d'Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai :Source : Communiqué de presse