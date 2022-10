Square Enix va plancher sur diverses améliorations pour Harvestella

Alors qu’Harvestella doit être lancé sur Nintendo Switch le 4 novembre 2022, donc dans quelques semaines, les développeurs ne vont pas chômer. En effet, l’équipe a analysé les différents retours utilisateurs ayant testé la récente démo du jeu et vont donc procéder à de multiples améliorations. On peut dès à présent citer une première salves de correctifs :







- Diverses corrections de bugs.





Square Enix précise que ces modifications ne sont prévues que pour la version commerciale et non pour corriger la démo du jeu.

Cap sur Sainte Argene

Mais l’équipe de développement ne s’est pas contentée de cette seule annonce, nous avons pu avoir quelques images de la ville d’hiver, la Capitale Sainte Argene.









Elle abrite l'Ordre de la lumière du large, qui se rend à la grotte divine pour vénérer et prier. Ce lieu sera donc un passage obligé pour vous pour pouvoir enquêter sur ce Lumicycle d’hiver. Mais pour que vous puissiez, vous et Aria, pénétrer dans la grotte, vous allez devoir d’abord trouver le moyen de recevoir la fleur "Flos-Indulgentia", le sésame pour accéder à la grotte. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Un prêtre de l'Ordre dit que depuis l'anomalie du Lumicycle, il reçoit des révélations divines. La prophétie d'un désastre dans un futur proche a conduit de nombreux fidèles à rechercher le Flos-Indulgentia, dont on dit qu'il marque ceux qui le portent comme purs...









Mais peut-être que votre salut viendra d’un passage souterrain, que même l'Ordre ne semble pas connaître. Vous aurez ainsi l’occasion de rencontrer le mercenaire Brakka, tout vêtu de noir, qui se bat avec une arme mystérieuse qui fait voler les balles. Pour s’adjoindre ses services, il faudra y mettre le prix.

Pour rappel, Harvestella est un mélange entre simulation de vie et RPG fantaisiste. Il nous plonge dans un monde chatoyant et coloré qui a la particularité d'être rythmé par quatre saisons distinctes au cours desquelles les joueurs sont invités à participer à des activités originales telles que la pêche, le jardinage, la récolte de denrées alimentaires, l'élevage d'animaux, etc. La stabilité de ces quatre saisons est assurée par quatre cristaux géants appelés "Lumicycles". L'aventure débute lorsque les Lumicycles, qui présentent des anomalies, donnent vie au "Quietus", une saison de mort qui se glisse entre les quatre autres saisons de la Nature. Le Quietus n'apporte que malheur et désolation aux habitants de la petite bourgade de Lèthe. En effet, pendant cette sombre période, les cultures dépérissent et les habitants ne peuvent pas sortir de chez eux. Mais le plus inquiétant, c'est que ce fléau qui frappe Lèthe et ses environs ne cesse de s'étendre d'année en année.





Même si en parallèle vous devez gérer votre ferme, l’exploration sera un pan non négligeable de votre aventure avec des donjons et des combats nécessitant l'exécution de manœuvres d'équipe avec les membres du groupe. Chaque personnage peut être équipé de différents métiers qui confèrent des caractéristiques, des compétences et des styles de combat uniques.





Et cela tombe bien, deux autres métiers ont également été détaillés pour le jeu : le Vengeur, un attaquant à distance qui peut passer du feu à la glace, et Pèlerin, un attaquant physique et magique qui manie l'épée.

Les fées à la rescousse !

L’occasion nous est donné également de découvrir les Ordres des fées. Ce nouveau mode vous permet de commander des fées pour qu'elles effectuent différentes tâches pour vous pendant que vous êtes occupé à partir à l'aventure. Elles peuvent récolter pour vous, fabriquer des objets, ou même décorer et modifier votre ferme.



Un jour, une fée du feu apparaît chez vous. Elle semble avoir un rapport avec le feu de mer et affirme que d'autres types de fées existent également. Elle dit qu'elle vous aidera à travailler dans les champs et vous donne accès aux ordres des fées. Vous pouvez consulter les ordres des fées dans le livre des fées de votre maison.





En signalant les ordres qui ont été exécutés, vous gagnerez des récompenses ! Par exemple, en accomplissant des ordres de fées, vous obtiendrez la possibilité de labourer de grandes surfaces de champs en une seule fois, ou d'arroser, de semer et de récolter des cultures en même temps ! Cela rend l'agriculture plus rapide et plus facile ! Vous pourrez également améliorer vos champs pour augmenter la probabilité de récolter des produits de haute qualité. Celles-ci peuvent être expédiées à un prix plus élevé ou utilisées pour fabriquer des aliments de haute qualité.

Se nourrir, un grand classique des RPG désormais

Selon la nourriture que vous mangez, vous pourrez découvrir des facettes inattendues des autres personnages.

Place à l’action contre les FEAR

Dans certains donjons, vous allez croiser des ennemis puissants appelés "FEAR". Ils sont clairement différents des monstres ordinaires qui rôdent. Inutile de tenter un combat contre ces créatures si votre équipe n’a pas le niveau requis. Mais en cas de succès, vous pourrez obtenir de puissants accessoires.

- Réduction de la vitesse du temps de chargement sur la carte du monde et sur le terrain.- Réduction du temps de chargement pour la pêche.- Réduction du temps de recharge pour les changements d'emploi.- Augmentation de la vitesse d'attaque normale du Mage.- Réduction partielle du temps de chargement.- Ajout d'un effet d'avertissement lorsque les HP d'un personnage sont faibles.- Modification de l'interface utilisateur pendant la sauvegarde et la sauvegarde automatique.La nourriture ne fait pas que vous donner de l'énergie. Manger un repas au cours d'une aventure avec les membres de votre groupe donnera parfois lieu à un scénario spécial, ainsi qu'à de meilleurs effets de cette alimentation sur votre organisme que d'habitude.