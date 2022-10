Bravery & Greed a une date de sortie sur Nintendo Switch

Bravery & Greed - Announcement Trailer - Nintendo Switch 19/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

- Les Chemins de la Vie

- Les Chemins du Chaos

- Les Chemins de l’Ordre

- Les Chemins des Ténèbres

• Chasse au trésor en solo ou entre amis : Plongez dans le plaisir jusqu’à quatre joueurs en ligne et un gameplay coopératif local, avec une variété de modes de jeu PvE et PvP

• Libérez la magie : Parer, esquiver et jongler avec les capacités pour déclencher des sorts destructeurs sur de puissants ennemis, des boss et même des alliés sans méfiance

• Choisissez parmi les archétypes classiques : Choisissez parmi quatre classes différentes et uniques : Rogue, Warrior, Sorcier et Amazon, tous dotés de leurs propres compétences et spécialités

• Suivez votre chemin : Quatre arbres de compétences différents vous attendent, chacun offrant des avantages qui affecteront le gameplay, mais attention, une fois qu’un chemin est choisi, le joueur s’y engage jusqu’à la mort

• Trouvez de l’aide en cours de route : Cachés tout au long des niveaux, des adeptes humanoïdes et animaux peuvent être acquis pour combattre aux côtés des joueurs, les aidant à les guider vers l’or glorieux et le trésor qui les attendent.





Nous sommes impatient de découvrir ce titre, mais pour cela il va nous falloir patienter jusqu'au 15 novembre prochain .

Team17 et Rekka Games ont annoncé aujourd'hui que Bravery & Greed sera lancé le 15 novembre sur PC, Nintendo Switch, Xbox One et PlayStation 4. Plongeant les joueurs dans des donjons à défilement latéral remplis à ras bord de piles d'or, d'ennemis vicieux et d'équipements puissants, Bravery & Greed combine un gameplay d'arcade fantastique coopératif classique avec des éléments de mort permanente et de roguelite, et propose plusieurs modes différents pour piller seul ou avec des amis. Une démo Steam à durée limité de Bravery & Greed sera disponible d'ici le 23 octobre.S'inspirant des titres d'aventure classiques d'autrefois, Bravery & Greed place les joueurs dans la peau de l'une des quatre classes ; le voyou agile, le vaillant guerrier, le sorcier excentrique et la puissante Amazone. Chaque classe a ses propres compétences et capacités, des attaques à distance ou de mêlée à la capacité d'invoquer des alliés élémentaires pour aider au combat.Il existe de nombreuses options de personnalisation. De plus, quatre arbres de compétencesTout cela attend les bagarreurs de donjons de chasse au trésor. Chacun des chemins a ses propres capacités de modification du gameplay, affectant tout, du déblocage de nouvelles compétences pour la survie et les dégâts à l'augmentation de la ruse et de la soif d'or, ce qui signifie qu'il n'y a pas deux courses dans Bravery & Greed identiques.