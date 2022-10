Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope détaille ses performances graphiques

Mario + Rabbids Sparks of Hope | Docked vs Handheld | Switch Graphics Comparison & FPS 20/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Après plus d'une année d'attente, Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope s'apprête enfin à débarquer sur Nintendo Switch. Mario et ses amis repartent pour un tour du côté des Lapins Crétins pour une aventure intergalactique qui les feront affronter de nouveaux personnages encore jamais croisés jusque là.Si vous êtes intéressés par le jeu ou si vous souhaitez en savoir davantage, nous vous invitons évidemment à lire notre test de Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope Pour ceux qui hésitent encore, peut-être quelques détails techniques sauront vous convaincre : aujourd'hui, nous apprenons un peu plus sur les résolutions du jeu et ses performances en fonction des modes de jeu utilisés.Ainsi, en mode docké, la Nintendo Switch sera en mesure d'afficher sur votre TV le jeu en 30 images par seconde sur une résolution maximale de 900p. En mode portable, nous conservons les 30 images par seconde mais sur une résolution de seulement 612p.La vidéo ci-dessous vous permet de comparer les deux situations de jeu :En 2022, ces performances peuvent sembler insuffisantes mais il ne faut pas oublier que la Nintendo Switch fêtera en 2023 ses six ans d'existence et qu'il est normal que les jeu les plus réussis techniquement commencent à atteindre les limites de la console.Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope est disponible exclusivement sur Nintendo Switch depuis ce jeudi 20 octobre 2022.Source : NintendoLife