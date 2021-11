Square Enix apporte Life is Strange : True Colors sur Switch le 7 décembre

Saluons les efforts réguliers de Square Enix pour enrichir le catalogue de notre Switch avec des titres de qualité. Certaines annonces sont diablement excitante et Life is Strange : True Colors pour Switch en fait partie. Maintenant que le développement est terminé et que le titre sort le 7 décembre sur l'eShop, les développeurs communiquent un peu plus pour rassurer les fans qui pourraient logiquement se poser des questions sur la qualité de ce titre sur la console de Nintendo, en particulier lors d'un jeu nomade.

Life is Strange a été développé spécifiquement pour la plateforme Nintendo. Toute l'équipe s'est engagée à créer la meilleure expérience native possible en optimisant les visuels et les performances.

Qui dit optimisation dit modifications et Square Enix a ajouté qu'il y avait "de nombreux changements techniques dans le jeu, qui comprenaient la refonte de chaque modèle de personnage, de chaque objet environnemental et de tout le feuillage à travers le jeu, ainsi que la reconstruction complète du moteur d'éclairage."

LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS - PREMIÈRES IMAGES OFFICIELLES DU GAMEPLAY

Les développeurs semblent cependant très satisfaits de leur travail et Jon Brooke, co-chef de studio chez Square Enix External Studios, a ainsi partagé les propos suivants :



Nous sommes incroyablement enthousiastes à l'idée de proposer enfin une expérience Life is Strange sur la Nintendo Switch, permettant aux joueurs de profiter de Life is Strange : True Colors à la maison ou en déplacement. Il s'agit du jeu le plus avancé de la série, il était donc important pour nous de maintenir un haut niveau de qualité visuelle, de performance et d'optimisation en portant le jeu sur une nouvelle plateforme. Nous sommes ravis de la façon dont la version Switch s'est révélée et nous avons hâte d'élargir encore plus notre merveilleuse communauté de joueurs avec cette sortie.



Verdict final le 7 décembre sur l'eShop pour ce Life is Strange : True Colors. L'édition physique de ce jeu arrivera dans les linéaires le 25 février 2022.



Life is Strange: True Colors - Launch Trailer (ESRB)

Source : Square Enix PR.