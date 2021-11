Concert virtuel : SONIC THE HEDGEHOG X STEVE AOKI le 30 novembre

Une nouvelle qui intéressera les plus grands fans de Sonic, la mascotte de SEGA. Le hérisson bleu célèbre son trentième anniversaire et SEGA s'est associé à l'artiste électro, DJ et producteur Steve Aoki pour un concert virtuel. Rendez-vous est donc donné le 30 novembre à 21h heure française pour écouter ce concert événement, consultable sur YouTube et Twitch





Le concert virtuel va permettre de modéliser un environnement numérique qui fera un clin d'oeil appuyé aux mythiques niveaux Green Hill Zone, Chemical Plant et d'autres à découvrir. Outre différentes musiques de Sonic remixées pour l'occasion et couvrant la période Mega Drive à aujourd'hui, Steve Aoki nous fera découvrir quelques chansons originales de son cru. Bon anniversaire à Sonic et coup double inespéré, bon anniversaire à Steve Aoki, qui ce même 30 novembre, fêtera ses 44 ans !





Installez-vous confortablement, le concert devrait durer 1 heure.