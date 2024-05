Splatoon 3 : le festival Summer Nights annoncé prochainement

La saison du soleil 2024 débute ce 1er juin 2024 et tous les joueurs de Splatoon 3 ayant un abonnement Nintendo Switch Online actif auront accès au nouveau contenu de cette saison, comprenant une nouvelle scène, de la musique, des emotes, deux nouvelles armes fraîches et le début du chaotique Ultra Big Run à compter du 8 juin 2024 (le Big Run pour les nouveaux joueurs est un Salmon Run événementiel dans lequel les Salmonoïdes viennent envahir le territoire des Inklings et des Octalings ).



Il s'avère qu'un Splatfest spécial est également prévu, dont voici les premiers détails.

Splatoon 3 - La saison du soleil 2024 démarre le 1er juin ! (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Prochain arrêt : la Gare Aiguillat ! Niché entre des cratères désolés et la pétillante Cité-Clabousse, ce stage qui fait son arrivée dans la saison du soleil 2024 de Splatoon 3 relie les lignes locales de la Contrée Clabousse aux trains régionaux longue distance. pic.twitter.com/FhEdzlhXuM — Splatoon France (@Splatoon_FRA) May 27, 2024

Un Splatfest spécial Nuits d'été est prévu pour la saison 2024. Venez visiter la Cité-Clabousse et celles de Chromapolis en profitant du soleil, des sons et de l'ambiance estivale. Des détails spécifiques sur le programme et le thème de l'événement seront bientôt disponibles.

L'été s'invite dans les rues de Cité-Clabousse et de Chromapolis à l'occasion du festival Summer Nights qui célébrera le début de la saison du soleil 2024 dans Splatoon 3 ! Restez à l'écoute pour en savoir plus ! pic.twitter.com/RAbvS9gxBa — Splatoon France (@Splatoon_FRA) May 28, 2024

Splatoon 3 - SashiMori - Seasource (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pendant les Nuits d'été, les sœurs calamars feront leur apparition dans des tenues spéciales. Elles sont hypnotisées avec des looks tropicaux chatoyants qui sont parfaits pour les nuits festives. Les possesseurs de Splatoon 3 Expansion Pass doivent prévoir de se rendre à La Place de Chromapolis une fois que le Splatfest aura commencé !Deep Cut vous attend également dans ses tenues éclatantes des Nuits d'été. Et sur la Place de Chromapolis, Off the Hook arbore également des styles saisonniers spéciaux. Ne manquez pas leurs performances et faites monter l'énergie des Nuits d'été encore plus haut !De nouvelles informations devraient arriver dans les prochaines heures.