Rumeur : Nintendo garderait un F-Zero GX Recharged sous le coude

T'es chaud ce matin Sebiorg ^^



Je vais être un peu plus catégorique, Zippo n'a aucune fiabilité. La majorité des soit disant leaks qu'il a balancé sont faux, comme le fait que Princess Peach Showtime était dev par la team de Odyssey. Et a chaque fois qu'il a eu juste c'est parce qu'il s'est approprié les leaks de d'autres insiders fiable, dont Midori.



Un F-zero GX serait un bon moyen de tester le public, entre des couts réduit et un parc énorme c'est idéal.

Même s'il faut reconnaitre que la licence pourrait être très couteuse pour NIntendo, car ça demande de gros moyen technique: résolution élevé et framerate en 60fps stable le tout en online, pour pouvoir être jouable, le tout pour un public de niche.

Sans compter que F-zero 99 c'est pas la joie, même quand il y a des maj récente, c'est pas étonnant de faire des parties avec seulement 15 ou 30 joueurs et le reste de bot, là où un tetris 99 on tourne entre 60 et 90 joueurs.