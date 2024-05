Rumeur : Nintendo et Monolith Soft travailleraient sur un projet dont le nom de code est « Legacy »

Le leaker Midori semble très actif en ce moment sur les réseaux sociaux pour annoncer diverses informations sur des jeux à venir. On gardera bien à l'esprit que tout ceci reste à l'état de rumeur pour le moment.





Le nom de code est « Legacy » et Midori affirme que Nintendo et Monolith Soft travaillent sur ce projet.

So which is ithttps://t.co/dfwS9KlK37 — Joey (@Joeythewriter) May 28, 2024

Difficile pour le moment de savoir précisément si c'est un titre développé par Monolith ou un portage/refonte d'anciens titres demandés par Nintendo, mais la toile commence à s'enflammer sur un possible retour de Xenosaga. Or cela fait de nombreuses années qu'un espoir de remaster de cette franchise sortie avant Xenoblade Chronicles couve dans le coeur des fans, d'autant plus que des liens marqués ont été repérés lors de la sortie du 3e opus Xenoblade.





Pas d'autres détails pour le moment mais une telle information va renforcer l'envie de suivre le prochain Nintendo Direct, même si rien n'indique que ce projet est pour l'année 2024, ni même pour l'actuelle Switch. N'oublions pas également que peu avant la sortie de Xenoblade Chronicles 2, Monolith Soft avait évoqué travailler sur un projet d'action-RPG prenant place dans un univers médiéval-fantastique, des concepts arts avaient été diffusés à l'époque. les possibilités entourant ce titre mystère "legacy" sont donc nombreuses.

En attendant, Midori a évoqué tout de même de nombreux titres ces derniers jours. Du côté des titres développés par Sega, Radio Jet Set serait porté sur la prochaine console Switch, ainsi que Sonic Heroes. Selon ce dernier, chaque remake d'Atlus et de Sega devrait arriver sur la prochaine Switch. Donc Persona 2,3 et 4 et même 6, ce dernier devant être un titre de lancement. Il a évoqué également la semaine dernière un portage de Kingdom Hearts IV sur la prochaine Switch. A suivre donc !





Source : Nintendo Soup via X