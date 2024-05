Marvelous Game Showcase 2024 annoncé pour le 30 mai 2024

Marvelous a annoncé la diffusion d'un nouveau livestream ce jeudi 30 mai à 15h00 PT / 18h00 HE, 23h au Royaume-Uni et 24h chez nous. Si vous comptez veiller un peu dans la nuit de jeudi à vendredi, pendant 30 minutes, vous aurez l'occasion de retrouver toutes les dernières nouvelles de la société sur console, PC, mobile et arcade. La diffusion en direct sera hébergée sur la chaîne YouTube officielle de la société au Japon.





La précédente édition datant du 25 mai 2023, nous devrions obtenir de nouvelles informations concernant le développement des jeux anciennement présentés.







Project Life RPG, les nouveaux jeux Story of Seasons, Rune Factory : Project Dragon, Rune Factory 6 et Daemon X Machina : Titanic Scion.On se regarde la vidéo de l'année dernière pour se rafraichir la mémoire.

Marvelous Game Showcase 2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On espère quelques dates de sortie fixes désormais pour certains jeux dont on attenda la venue depuis plusieurs années. Nous suivrons également les éventuelles nouvelles annonces.



MARVELOUS GAME SHOWCASE 2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le 12 juillet 2024 sur PC Steam sortira The Last Alchemist. On espère des annonces concernant les portages consoles de ce titre.